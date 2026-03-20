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    首頁 > 生活

    高雄智慧城市展登場 陳其邁鐵人行程出席

    2026/03/20 13:20 記者葛祐豪／高雄報導
    「2026高雄智慧城市展」今起展出3天。（記者李惠洲攝）

    「2026高雄智慧城市展」今起展出3天。（記者李惠洲攝）

    「2026高雄智慧城市展」今（20）日上午起至22日在高雄展覽館登場，聚焦「數位與綠色雙軸轉型」，今年共有國內外產官學研超過200個機構參加，規模創歷年新高；今天凌晨剛結束訪美行程返抵國門的市長陳其邁，馬不停蹄出席，提到市府去年推動「高雄燈塔計畫」，建構專屬主權AI，已朝打造全球首座AI City邁進。

    「台灣智慧城市產業聯盟」會長胡書賓致詞指出，今年參展規模超過500攤，展出內容涵蓋5G AIoT、智慧治理、智慧醫療、綠能永續、氫能應用及智慧交通等多元解決方案，3天展期將舉辦逾20場跨領域論壇，預計吸引超過4萬人次專業人士參與。

    經濟部政次江文若表示，今年智慧城市展呈現台北、高雄雙主場，她稱讚高雄亞灣區正逐漸打造為國際智慧產業聚落，高雄業從傳統重工業城市，轉型為智慧城市的典範。

    今天凌晨剛從美國返台的陳其邁說，過去一年，高雄與NVIDIA合作「智慧高雄主權AI燈塔計畫」，導入視覺語言模型（VLM）等先進AI技術，涵蓋交通、淹水、道路坑洞及環境清潔等4大類型，透過AI即時分析城市影像資料，協助市府掌握城市運作狀態並提升交通管理、防災應變與市容維護效率。

    陳其邁說前幾天率團到美國參加輝達GTC大會，掌握AI技術及晶片發展，然而要獲取主權AI城市治理解決方案，高雄智慧城市展是最佳朝聖展會；今年高雄智慧城市展邁入第五屆，除了在地16家醫院及中山大學醫學系聯合展出全齡友善智慧醫療應用，全台首座加氫站在高雄設置，展會中可以看到模型展示。

    智慧高雄主權AI燈塔計畫。（記者李惠洲攝）

    智慧高雄主權AI燈塔計畫。（記者李惠洲攝）

    今年參展規模超過500攤。（記者李惠洲攝）

    今年參展規模超過500攤。（記者李惠洲攝）

    高雄邁向智慧城市。（記者李惠洲攝）

    高雄邁向智慧城市。（記者李惠洲攝）

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