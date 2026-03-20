遭川普「珍珠港事件」殺球日記者被罵爆 「日本之恥」躍社群熱門關鍵字

日本首相高市早苗、美國總統川普。（彭博）

美國總統川普19日在白宮會見來訪的日本首相高市早苗。川普被日本媒體問及為何美國在攻打伊朗前，未事先知會日本等盟友時表示，這是為了達到出其不意的效果，他還提及珍珠港事件，並稱「誰比日本更了解奇襲」，讓一旁的高市滿臉尷尬。日本網友紛紛在社群平台發文砲轟該記者，認為這名記者不專業，應該被開除。

綜合外媒報導，當1名日本記者問及，為何在襲擊伊朗之前，美國並未先知會盟友時，川普表示：「我們想要出其不意。誰比日本更懂出其不意？你們當初怎麼沒告訴我珍珠港的事？」高市早苗睜大雙眼、面顯尷尬卻什麼也沒說。

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對此，日本網友紛紛批評該名記者「這記者是故意找碴嗎？」、「也太不專業了吧」、「竟然問川普這個問題，顯然川普有備而來」、「親共勢力」、「身為政治部官邸組長、前 ANN 中國總局長，從麻生政權時代就開始採訪永田町，擁有這種資歷，卻問了一個會被川普用『珍珠港』反擊的蠢問題，這簡直是身為資深記者的失職，會遺臭萬年的。」

而社群平台X上「日本之恥」從凌晨一直掛在前十大熱門搜尋字之一，有網友挖出記者身分，這名記者是朝日電視台政治部的「看板人物」，採訪過麻生太郎、安倍晉三等多位首相。

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