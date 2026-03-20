法院通緝前中油執行長徐漢 沒收保證金500萬元

徐漢配戴之電子腳環遭拆卸，院檢立即發出拘票。（示意圖，資料照）

中油煉製事業部前執行長徐漢涉貪2700萬元，2023年獲准500萬交保，檢方建請科技監控，昨天下午棄保潛逃，橋頭地院表示，院方已啟動防逃措施，已命徐漢在內等4名被告23日應到庭聽判，不到則逕予拘提，檢警推斷這可能是徐選擇宣判前棄保逃亡的關鍵，今天上午已經發布通緝。

橋頭地院表示，審理前中油執行長徐漢涉嫌貪污治罪條例等案件，已依法採取可能的防逃機制，包括對被告徐漢限制出境、出海，並實施科技監控處分，亦即命被告配戴電子腳環，每週三、週六晚間9時至11時之間，以手機在住家門牌號碼前自拍後，上傳科控中心以完成電子報到等處分，同時命包含被告徐漢在內等4名被告應到庭聽判，不到得逕予拘提。

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橋頭地方法院表示，在接獲被告徐漢配戴之電子腳環遭拆卸之第一時間，立即發出拘票，函請各相關機關協助拘提被告徐漢，今天上午正式對徐漢發布通緝，沒收500萬元交保金。

檢警專案人員推斷，一般司法案件被告選擇宣判前棄保潛逃，都是對案情沒有信心，自認無力翻案，如果不需親自到庭聽判仍有「彈性空間」一旦被要求到庭聽判，等同法官宣判有罪，就會被當庭收押，徐漢選擇棄保逃亡有機可循。

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