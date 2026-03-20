外來種銀膠菊入侵馬公西濱水岸公園 農漁局將派員移除

外來強勢種銀膠菊，入侵馬公西濱水岸公園。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣政府引以為傲的政績《馬公西濱水岸南北串聯工程－陽光海岸計畫》，現場雜草叢生、停車場遭廢棄車輛長期占據，近日更被民眾發現外來種銀膠菊大舉入侵，澎湖縣政府農漁局林務公園管理所據報後，將派員前往移除。

《馬公西濱水岸南北串聯工程－陽光海岸計畫》營建範圍從觀音亭帆船訓練中心，向北延伸至民族路與陽明路口處，總面積約3公頃。這一帶狀廊道北側，串聯觀音亭至重光媽祖園區3大水岸計畫，南側串聯「觀音亭水岸空間整合提升計畫」，將馬公市成打造融合生態、文化、休閒的「陽光海岸生活城市」。

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去年12月，馬公西濱水岸南北串聯工程榮獲「2025城市工程品質金質獎」，展現澎湖在水岸營造、公共環境及永續城市上的成果獲得全國肯定，但風光的背後，卻是長期乏人管理，不僅入夜後地理位置偏僻，淪為治安死角，同時雜草叢生，停車場停滿爆發事故車輛，連銀膠菊入侵，還是熱心民眾發現通報。

銀膠菊是在台灣各地都能見到的一種外來種植物，因為對環境適應力強、對動植物都有毒性，會排擠周圍生物生存，造成被入侵地區的生物多樣性喪失，每年4-10月間是銀膠菊發芽的季節，移除方式可用人力或簡單器具移除，或以除草劑噴灑。

人體皮膚碰到銀膠菊容易過敏，在自行移除前應該著長袖衣物、戴手套和口罩，並在移除後儘速洗手。

銀膠菊強勢入侵，並蔓延至鄰近民宿綠化區。（記者劉禹慶攝）

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