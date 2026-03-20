為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    糖尿病面臨截肢還有救 中山大學研發「冷電漿」加速修復潰瘍傷口

    2026/03/20 13:14 記者許麗娟／高雄報導
    中山大學生物醫學科技系特聘教授林哲信團隊，歷經20年研發出「冷電漿」系統，可在不使用抗生素下，幫助傷口快速癒合。（記者許麗娟攝）

    中山大學生物醫學科技系特聘教授林哲信團隊，歷經20年研發出「冷電漿」系統，可在不使用抗生素下，幫助傷口快速癒合。（記者許麗娟攝）

    高雄智慧城市展今（20）日登場，中山大學在智慧醫療主題館展示 研發的「大面積餘暉放電冷電漿」系統，顛覆傳統依賴抗生素的傷口治療模式，對於糖尿病足面臨截肢的嚴重潰瘍，可加速傷口癒合。

    中山大學醫學院副院長、生物醫學科技學系特聘教授林哲信團隊歷經20年研發的「冷電漿」，具有傷口終極修復技術。林哲信指出，電漿被稱為固體、液體、氣體之外帶電的「物質第四態」，像是極光、閃電，都是電漿的展現，電漿往往伴隨著極高溫，難以被利用，團隊技術突破技術，轉化為與人體體溫差不多、可親膚的「大面積餘暉放電冷電漿」。

    林哲信表示，大面積餘暉放電冷電漿本身雖然溫度低，但卻帶了許多活性離子，對於細菌、病毒，有極大的滅殺能力。透過電漿誘發出「活性氧／氮物種」，能快速穿透皮膚表層，達到極佳的滅菌效果，同時刺激組織細胞生長，且作用非常溫和、不破壞深層組織，完全不需要使用抗生素即可促使傷口癒合，甚至不會讓細菌產生抗藥性。

    林哲信舉例，初期糖尿病足若使用管型電漿設備，每點僅需治療30秒，共治療3次，慢性傷口即出現顯著癒合。若面臨截肢後的嚴重壓瘡與潰瘍，也可在「完全無使用抗生素敷料」的情況下，經過多次電漿治療使傷口便迅速癒合，透過動物實驗，證明癒合速度可加速30%。

    中山大學指出，「傷口終極修復」技術的相關設備榮獲2021年台灣生技大獎，更代表台灣躍上2023年美國 CES 國際消費性電子展的國際舞台，目前該技術已100%由台灣團隊掌握，並技轉給在地企業，預期將為全球龐大的傷口照護市場帶來革命性的改變。

    冷電漿技術也被使用於醫美。（中山大學提供）

    冷電漿技術也被使用於醫美。（中山大學提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播