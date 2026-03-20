嘉縣瑞里國小「點心自己賺」培養金融素養 紫藤花季義賣半天賺萬元

瑞里國小結合花季，義賣學生製作的雷雕杯墊，籌措課後點心費用。（瑞里國小提供）

嘉義縣梅山鄉瑞里紫藤花正值盛開期，近日賞花遊客絡繹不絕，瑞里國小今天與24日結合花季，在校內木涼亭舉辦「點石成金，點點心意」金融素養市集，由全校學生分工活動行銷、製作咖啡點心、叫賣，課後留校的點心費用「自己賺」，半天的義賣收入約1萬0500元，讓孩子們直呼「很有成就感」。

瑞里國小校長張貴霖表示，紫藤花季對瑞里人而言如同過年一般慎重，且學校的綠園以及操場也有紫藤花，只要不影響學校教學進行，平日也開放民眾循著學校的賞花路線指示牌入校賞花，每逢紫藤花季，學校規劃如擺設茶席等活動，與社區一起推廣觀光。

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張貴霖說，學校地處偏鄉、全校僅16名學生，配合家長工作時間，每天下午4點課後，提供留校至5點服務，因下學期孩子們課後點心費用尚無著落，於是發起結合金融素養課程活動，讓孩子們「我的點心自己賺」，透過實務經驗了解賺錢不易的現實。

張貴霖表示，此次市集由全校學生從擔任經營者、規劃行銷活動、製作點心飲料、現場叫賣等一手包辦，並結合科技社團積木作品以及直笛表演，展現偏鄉小學多元發展的生命力。

5年級生陳佳維說，以前覺得一杯100元飲料很貴，此次參加活動算過蜂蜜、氣泡水、包裝等成本，才發現要賺一份點心費用，要賣好多杯飲料，以後買東西將更精打細算；4年級生林健華說，在社區練習叫賣起初很害羞，但想到靠自己的努力換到下學期點心，覺得很有成就感。

瑞里國小結合金融素養課程，舉辦市集讓學生賺取自己的點心費。（瑞里國小提供）

瑞里國小結合紫藤花季舉辦市集，學生們練習叫賣、行銷自己的作品。（瑞里國小提供）

瑞里國小操場紫藤花盛開。（記者王善嬿攝）

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