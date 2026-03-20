鄭麗文不演了！太親中里長議員都不挺 于北辰預言：國民黨年底會大敗

國民黨主席鄭麗文上任以來不斷透露想赴中與中國領導人習近平展開「鄭習會」，她還多次自稱「我是中國人」，引發外界議論。（資料照）

國民黨主席鄭麗文上任以來不斷透露想赴中與中國領導人習近平展開「鄭習會」，她還多次自稱「我是中國人」，引發外界議論。桃園市議員于北辰在政論節目透露，國民黨即將初選，但「有誰邀鄭麗文去站台的？」，許多國民黨籍的里長都不願意找鄭麗文同台，甚至不少議員想以無黨籍身分參選，于北辰甚至預言：「國民黨年底會大敗」。

于北辰昨在政論節目《台灣向前行》中指出，國民黨雖即將初選，但鄭麗文完全不談地方福利，而是「一意要見習近平」。對於主持人詢問，是否有人願意掛鄭麗文的看板，于北辰直言，不要說掛看板，現在有誰邀鄭麗文去幫他站台的？現在連里長都沒有要請鄭麗文，連里長都不屑跟鄭麗文同台，甚至很多里長說想用無黨籍身分參選，就連議員也有同樣想法。

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于北辰透露，很多藍營里長的背心，上面的國民黨標誌不見了，而是改穿桃園市府發的背心，因為無法加分。他也直言，如果國民黨黨徽會加分，反而會從腦袋貼到腳底都是。

于北辰表示，這是因為鄭麗文親中不掩飾，連模糊空間都不留，相比起馬英九親中至少還會扭擰一下，但鄭麗文是毫不掩飾、完全不演了，直接「我就是中國人」、「我沒有親中，我就是中」，這怎麼選？

于北辰對此直言，參與過選舉的人就知道，這完蛋了、糟了、年底會大敗，可是鄭麗文不在乎，她只要見到習近平，歷史定位就到了，就可以取代「最紅的」前黨主席洪秀柱，成為中國對台唯一窗口，這樣她還在乎你2026贏不贏嗎？

于北辰昨在政論節目《台灣向前行》中指出，國民黨雖即將初選，但鄭麗文完全不談地方福利，而是「一意要見習近平」。于北辰直言，現在連里長都不屑跟鄭麗文同台，甚至很多里長說想用無黨籍身分參選。（圖擷自YouTube）

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