北水處減漏年省一座石門水庫 支援台水供水竹科無虞

台北自來水事業處處長范煥英，向台北市長蔣萬安說明供水管網改善歷程及成果。（記者廖振輝攝）

台北自來水事業處管線汰換後減少漏水，省下的水量近期在新竹地區水情吃緊時發揮作用，配合中央整體調度，每日擴大支援台灣自來水公司達90萬公噸，讓石門水庫的蓄水量可以保留給桃園、新竹地區及竹科使用，確保經濟發展。

北水處今（20）天舉辦「台北供水管網改善成果展示及未來展望論壇」，呈現過往20年來自來水管線汰換長程計畫的成果；包括漏水率從2005年的26.99%降至9.98%，每日轄區平均供水量節省約62萬公噸，相當於每年增加一座石門水庫的有效蓄水量。

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北水處表示，近期新竹地區水情燈號轉為黃燈，石門水庫蓄水量降至6成，水情趨緊；北水處配合中央整體調度，將推動20年管線汰換長程計畫省下的大量水資源，擴大支援台水公司，從原本的19.5萬公噸提高到近90萬公噸，讓石門水庫的蓄水量可以保留給桃園及新竹地區、竹科使用，紓解旱象威脅，確保經濟發展。

北水處處長范煥英向台北市長蔣萬安簡報時也提及，接續過去20年來的管線汰換減漏成果，將啟動下一個10年精進計畫，在2034年將漏水率降至7%，管線汰換1300公里，打造節能、不缺水的台北市，讓市民朋友每天用水都能安心、放心。

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