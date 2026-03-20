2026高雄智慧城市展 高雄大學人工智慧、再生能源等3技術亮眼

高大研發教育元宇宙平台，讓學習更生動有趣。（圖：高雄大學提供）

國立高雄大學於「2026高雄智慧城市展」，展示3項技術成果，包括教育元宇宙平台、可見光光催化環保材料，以及太陽能光電熱整合氫能系統，展現學校在人工智慧、綠色材料與再生能源等領域的研發能量，呈現大學科研成果與智慧城市發展之間的應用潛力。

數位內容設計研究中心副教授王政弘團隊展示「EWova教育元宇宙平台」。該平台整合虛擬實境（VR）、延展實境（XR）、人工智慧（AI）與物聯網（IoT）技術，建構沉浸式虛擬學習環境，可透過虛擬分身進入數位教室進行互動式學習與跨場域協作，並可將抽象知識轉化為具象的3D學習情境。

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化學工程及材料工程學系特聘教授王瑞琪團隊與奧斯華德色技有限公司合作，開發「可見光光催化環保材料」，並延伸至降解母粒、薄膜與綠能淨化應用。該材料可在自然光環境下啟動光催化反應，具備抗菌、除臭與分解污染物等功能，可應用於智慧建築、自潔材料、環保包裝與農漁養殖環境等領域。

化學工程及材料工程學系助理教授池易楷團隊展示「太陽能光電熱整合氫能系統」。系統整合太陽能光電（PV）、碟式聚光太陽熱（Dish CSP）與甲醇蒸汽重組（MSR）技術，可同時進行電力產生、熱能利用與氫能生產，並搭配儲能系統建立離網型能源供應模式，透過熱能回收與雙儲能設計，提升系統於夜間與極端環境下的穩定運作能力，可應用於偏遠地區、離島或防災基地等場域，提供穩定且具韌性的能源。

（高雄大學參與「2026高雄智慧城市展」，高大展示教育元宇宙平台、可見光光催化環保材料，以及太陽能光電熱整合氫能系統。（圖：高雄大學提供）

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