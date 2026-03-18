自由車環台賽花東站3/19登場 台9線、東29線交通管制

賽事路線，民眾行經務必注意。（警方提供）

「2026行銷台灣-國際自由車環臺公路大賽」共分為5站進行，有全球34個國家、23支隊伍及193位國際頂尖選手參賽，其中，最終站「幸福台9線站」3月19日（星期四）於台東縣及花蓮縣舉行，警方將於台9線及東29線等競賽路段實施交通管制。

最終站賽事在台東縣路段長約28公里，選手均為國際職業自行車好手，競賽車速極快。警方強調，賽事達到「零風險、無縫接軌」之目標，台東縣警察局將動員現有警、民力，於比賽路線沿線及重要交岔路口執行嚴密的交通疏導工作。

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賽事預計於3月19日上午10時從鹿野鄉公所正式起跑，選手將行經瑞景路一段（東29線），隨後右轉進入台9線縱谷公路，一路向北疾馳通過武陵橋、關山市區、池上大橋，並在池上鄉公所設置衝刺點，最後於地牛故事館下游（台9線304K）與花蓮縣警察局車隊交接，續行往終點花蓮鯉魚潭。

交通警察隊隊長吳昇忠表示，為維護國際頂尖選手之安全，警方將針對競賽路線採雙向或單邊順向管制，各崗哨員警將於選手預計抵達前執行賽道淨空，比賽期間除執行緊急任務之消防車、救護車優先通行外，嚴禁任何人、車進入競賽區域。請民眾行經賽事路線時務必減速、耐心等候，替選手加油之際並聽從現場交管人員之指揮，切勿闖入賽道或違規停車，共同守護這場國際級賽事的交通秩序與人車安全。

賽事路線，民眾行經務必注意。（警方提供）

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