年輕人上榜機會大！ 學者分析：30歲以前高考錄取率多一倍

高考三級為例，首次到考的錄取機率最高，未滿30歲者第一次報考上榜率為35.7%，30歲以上者第一次考上機率僅18.4%，未滿30歲者上榜機率幾乎多一倍。（資料照，考選部提供）

高普考報考人數降低，但仍吸引青年學子投入。根據學者分析，以高考三級為例，首次到考的錄取機率最高，未滿30歲者第一次報考上榜率為35.7%，30歲以上者第一次考上機率僅18.4%，未滿30歲者上榜機率幾乎多一倍。無論是「技術類科」或「行政類科」，國立大學學歷占也占一半以上。

台北大學公共行政暨政策學系助理教授林俞君與台北市立大學社會暨公共事務學系主任以「未滿30歲青年錄取者報考國家考試之歷程分析」，投稿在「國家人力資源論壇」。

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該研究為探究青年考生特質，以2024年度四大國家考試（高考三級、普通考試、地特三等、地特四等）錄取者為對象，該年度錄取者共7325人，其中未滿30歲者為4316人，占59%；30歲以上者為3009人，占41%，並進一步分析錄取者自2015年至2024年間的考試歷程。

根據分析，未滿30歲的錄取者開始投入國家考試為23歲，大約是大學畢業後一年，且一半的錄取者集中於22至24歲間，估計未滿30歲的錄取者多於大學畢業後旋即投入考試。未滿30歲錄取者平均報考次數為4.7次，到考4.1次；30歲以上錄取者平均報考10.6次，到考8.4次。

以高考三級為例，35.7%的錄取者第一次報考就上榜，30歲以上的錄取者第一次考上的機率僅18.4%。未滿30歲錄取者在普考上榜機率高點出現在第二次與第三次考試，其錄取機率同樣高於30歲以上的錄取者。整體來說，無論何種考試，未滿30歲錄取者早期上榜的機率皆高於30歲以上錄取者。

2024年度「技術類科」錄取者國立大學學歷占63.8%，私立大學占30.6%，「行政類科」錄取者國立大學佔53.7%，私立大學占35.3%。從學校名單來看，亦以國立大學為多，且是在該領域全國排名前面的學校。

技術類科的學校分布較為分散，總共有32間學校上榜，成功大學在5個技術類科皆榜上有名，國立中興大學則是5個類科中在4個類科排入前10名。衛生技術是醫學大學的天下，建築工程與土木工程則有多所科技大學上榜。

行政類科錄取者的前10大主要學校分屬於21間學校，較技術類科的分布集中，台北大學、政治大學在每個類科都排入前10名，甚至在一般行政、人事行政與地政雙雙占據前三名。

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