官方「租金查詢平台」上線 一手掌握租房行情

內政部「租金查詢平台」，結合GIS地圖視覺化技術，讓民眾掌握區域租金價位。（圖擷取自「租金查詢平台」）

你是否有租屋需求，想要了解租屋行情？南投縣政府地政處提醒民眾，為解決租屋市場長期面臨的資訊不透明問題，內政部最新推出「租金查詢平台」，該平台結合先進的GIS地圖視覺化技術，讓租賃雙方能如同查詢實價登錄，以更直觀、科學的方式掌握區域租金價位。

縣府地政處表示，過去租屋市場多依賴民間租屋網站的掛牌開價，往往缺乏真實成交的統計數據支持。此次內政部整合全國71.7萬件租金補貼契約資料，將其轉化為互動式地圖系統，民眾僅需輸入特定地址、知名地標或鄰近的大專院校，系統便會自動計算周邊租金行情，並提供精準的定位查詢服務。

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此外，平台更納入多元篩選條件，無論是分租雅房、獨立套房或整層住宅，甚至連屋齡是否超過30年都能進行區分，使數據更具參考價值；透過「租屋案件分布熱區圖」，使用者便能一眼判別租屋最密集的區域，作為尋屋或評估租金負擔的關鍵指標。

南投地政事務所則強調，科學化的數據呈現，不僅能有效防範租金亂喊價現象，更能保護租賃雙方的合法權益，大幅減少因資訊落差而產生的租賃糾紛，民眾在簽約前應養成先上網查價的習慣。而透過「租金查詢平台」（https://moisagis.moi.gov.tw/rent/）的透明化資訊，無論是房東或房客，都能在對等的資訊基礎上進行議價與決策，共同建構更健全的租屋環境。

內政部推出「租金查詢平台」，讓民眾透過手機隨時掌握租房行情。（記者張協昇攝）

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