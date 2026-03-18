慎防日夜溫差！明起鋒面影響 北台灣有雨

今日白天各地舒適溫暖，高溫普遍在25至29度，中南部近山區可以來到30度，早晚各地仍較涼。（資料照）

中央氣象署指出，今（18日）各地大多為晴到多雲，環境風場為東南風，迎風面的花蓮、台東及恆春半島有零星短暫陣雨，午後大台北及東北部山區亦有零星短暫陣雨。

今日白天各地舒適溫暖，高溫普遍在25至29度，中南部近山區可以來到30度，早晚各地仍較涼，中部以北及東北部低溫約14至17度，南部及花東為18、19度，日夜溫差大，民眾早出晚歸請多添加衣物。

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空氣品質部分，花東空品區為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中南部局部地區短時間可能達橘色提醒等級；北部空品區為「橘色提醒」等級。

週四（19日）至週六（21日）鋒面位於台灣北部至東北部海面，水氣稍增，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後山區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。低溫預測，中部以北、東半部及澎湖16至19度，南部19至21度，金門14度，馬祖12度。週四高溫北部及澎湖22至24度，東半部24至26度，中南部24至30度，金門20度，馬祖15度；週五至週六北部及澎湖、金門20至23度，東半部24至26度，中南部24至29度，馬祖15度。

下週日（22日）至下週二（24日）迎風面的東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後山區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

國際都市天氣：

亞洲、大洋洲

美洲

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中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 18 ~ 29 16 ~ 29 21 ~ 29 19 ~ 27

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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