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    首頁 > 生活

    清明掃墓有禁忌！命理師曝「最佳時間」 過了恐陰氣重

    2026/03/18 07:42 記者蔡淑媛／台中報導
    清明掃墓。（資料照）

    清明掃墓。（資料照）

    今年「清明節」是4月5日，4月3日至6日為連續假期，掃墓祭祖的重要節日，但「清明節」不能回家掃墓該怎麼辦？命理師楊登嵙指出，現代人大多將先人遺骸火化，以骨灰甕入靈骨塔，因為只有單純祭拜，靈骨塔位可以提前清明掃墓，不必擇日看好日子，但最好在下午3點之前，若3點後掃墓，祭拜完天都暗了，不但危險，陰氣也較重，不過戶外墳墓掃墓，今天則是好日子。

    台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，靈骨塔位可以提前清明掃墓，不必擇日看好日子，甚至平常想要祭拜祖先，想去就去，只要準備供品，不必鋤草、補土，只有單純祭拜，沒有動工、動土等。

    掃墓什麼狀況要擇日看好日子？楊登嵙指出，1、要鋤草，甚至要將小灌木連根拔除；2、墳上的泥土沖刷流失，還要補充泥土；3、墳墓有龜裂的現象，要攜帶水泥填補維修；4、先人骨灰要進塔；5、先人遺骸要下葬；6、先人遺骸要撿骨。7、骨灰甕因地震或其他原因移位，必須要歸位。

    2026年分流掃墓的吉日及注意事項：3月18日，沖屬雞22歲，坐西向東不宜；3月21日，沖屬鼠19.79歲，坐北向南不宜；3月23日，沖屬虎17.77歲，坐南向北不宜；3月25日，沖屬龍15.75歲，坐北向南不宜；3月28日，沖屬羊12.72歲，坐東向西不宜。

    四月份為4月2日，沖屬鼠7.77歲，坐北向南不宜；4月3日，沖屬牛6.66歲，坐西向東不宜；4月4日，沖屬虎5.65歲，坐南向北不宜；4月5日，沖屬兔4.64歲，坐東向西不宜；4月8日，沖馬1.61歲，坐南向北不宜；4月11日，沖屬雞58歲，坐西向東不宜。

    楊登嵙解說，像是3月18日掃墓吉日，戶外墳墓掃墓親人及子孫屬雞22歲（其他歲數的龍沒有關係），或墳墓坐西向東不宜，要改其他日期；若遠在國外或家中也無設置祖先牌位因要事無法掃墓，掃墓時可以請親人代購供品並焚香禱念時通知祖先，讓祖先知道未到子孫的心意。

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