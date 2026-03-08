2026紐西蘭台灣日 中市客委會精選多件客家傳統文物跨海參展

紐西蘭貴賓對東勢新丁粄模很感興趣。（中市客委會提供）

台中市與紐西蘭奧克蘭市於1996年締結為姊妹市，「2026紐西蘭台灣日」於3月6日起一連3天在奧克蘭市中心熱鬧登場，其中由紐西蘭客家同鄉會策劃的客家文化展區位於場館入口最醒目的位置，台中市客委會特別精選多件客家傳統文物跨海參展，不僅讓世界看見客庄的深厚底蘊，更深化了台中與姊妹市奧克蘭的文化情誼，吸引許多民眾駐足欣賞。

台中市客委會主委江俊龍表示，台中市是一座擁有約50萬客家人口的多元城市，市府透過「全球客家、台灣出發」的理念，積極串聯海外僑界，讓具有台中特色的客家文化成為國際交流的耀眼明珠，這次客家文化展區以「硬頸與柔情：客家日常的歲月印記」為主題，帶領觀眾走入客家庄的歷史長河，展出的文物表現出客家先民勞動智慧與生活美學，包括象徵勤奮的「手工棕櫚蓑衣」、展現惜物精神的「鐵燒炭熨斗」，以及體現客家生活美學與收納智慧的「客家傳統木胎皮面收納盒」與「木芯箱」。

其中，「客家新丁粄模」最受矚目！江俊龍表示，東勢新丁粄節是台中著名的城市品牌，也是全國最大的客家節慶活動之一，而這些具有歷史溫度的器物，讓紐西蘭民眾與旅紐台灣僑胞能夠更深入體驗台灣客家文化的生活底蘊與精神內涵。

紐西蘭客家同鄉會理事長江文通表示，透過文化交流，讓更多紐西蘭朋友及旅居海外的台灣人，從文物故事中看見台灣客家文化的智慧與精神，也讓客家文化成為台灣與紐西蘭民間友誼的重要橋梁。

台中市客委會主委江俊龍（前左二）致力推動客家文化走向國際。（中市客委會提供）

