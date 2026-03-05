為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    去年春季停電事故降14％ 台電桃園區處驚蟄日誓師強化電網

    2026/03/05 12:23 記者鄭淑婷／桃園報導
    台電桃園區處針對接近高壓線路的樹木進行修剪作業。（桃園區處提供）

    台電桃園區處針對接近高壓線路的樹木進行修剪作業。（桃園區處提供）

    桃園市電力饋線數多達1100條饋線，佔全國10.4%，用戶數則有135萬餘戶，佔全國8.7%，時序入春，萬物甦醒，台灣電力公司桃園區營業處於今（5）天節氣「驚蟄」依例舉辦誓師活動，強化樹木修剪、鳥巢摘除、設備汰換等工作，降低鳥獸、樹竹等因素造成的停電事故，另因應市境重大建設及建案快速增加，也專案增補人力，提高工作量能。

    桃園區處人員說，桃園市饋線提供既有、新增線路設備及公共建設用電，為強化電網韌性與供電可靠度，桃園區處平均每日有370人及150輛工程車，24小時投入作業，去年「驚蟄」加強穩定供電作為，統計清除71處鳥巢、修剪樹竹1萬4280平方公尺、設備不良更換263處，並加裝被覆罩27處，相比2024年度春季（3至5月），受外在環境、外物碰觸、設備不良等因素造成事故停電件數減少約14%。

    桃園區處表示，今年再次舉辦春季加強穩定供電行動，投入承攬商及自有人力195人，及升空車、吊臂車等工程車105輛，加強樹木修剪、鳥巢摘除、設備汰換等強韌工作，降低停電事故的發生。

    桃園區處強調，桃園地區捷運、航空城等多項公共工程及民間新建案快速增加，已專案增補人力來增加工作量能，也訂定中、長期改善計畫，包含二次變電所及配電線路設備汰換、饋線全面自動化、自動化開關擴建等5年計畫，強化供電系統韌性。

    台電桃園區處針對接近高壓線路的樹木進行修剪作業。（桃園區處提供）

    台電桃園區處針對接近高壓線路的樹木進行修剪作業。（桃園區處提供）

    台電桃園區處針對接近高壓線路的樹木進行修剪作業。（桃園區處提供）

    台電桃園區處針對接近高壓線路的樹木進行修剪作業。（桃園區處提供）

    台電桃園區處進行電力饋線設施上鳥巢清除作業。（桃園區處提供）

    台電桃園區處進行電力饋線設施上鳥巢清除作業。（桃園區處提供）

    台電桃園區處舉辦驚蟄宣誓大會，展現穩定供電決心。（桃園區處提供）

    台電桃園區處舉辦驚蟄宣誓大會，展現穩定供電決心。（桃園區處提供）

