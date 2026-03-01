獨子3月不結婚「一生無妻命」？桃園富媽媽迷信算命師急尋媳婦

中壢區美滿服務中心分享一名前民代富媽媽，因為算命師斷言獨子馬年3月必婚而急尋媳婦。（記者李容萍攝）

2026馬年開始，桃園市專為未婚或失偶男女搭橋的中壢區美滿服務中心今（1）日分享，一名年近70、曾在北部擔任多屆地方民代的婦人，近期帶著年過40、在公營企業擔任科長的碩士兒子，開著豪車來該中心希望協助牽線，讓兒子在3月底前找到合適的對象並結婚，將奉上高額媒人禮，全因算命師指點獨子如果3月底前不結婚，將一生無妻命，憂心6億家產將來無人承接。

徐姓社工轉述，該婦人在擔任民意代表期間眼光精準，與同僚合資購買多筆土地與建物，隨後受惠於地方建設開發與都市計畫變更，持有土地身價翻倍，部分更轉為高價商業用地。保守估計，現今財產至少6億起跳，光是市區店面的月租金收入就高達30多萬元。

雖然經濟能力佳，但婦人卻為獨子婚事煩惱不已，且經知名算命師指點，對方鐵口直斷其子若不能在今年（馬年）3月底前完婚，將會落入「孤寡終身、一生無妻」的命格，這讓她極度恐慌，深怕辛苦打拚的龐大遺產未來「無人繼承」。

徐姓社工說，陪同婦人的兒子年過40、身高175公分，條件算是優渥，但社工人員會談時他卻滿臉無奈，坦言從大學到出社會，從不缺交往對象，其中不乏名門之後或政二代，但每段感情最終都毀於母親的「放大鏡」。

婦人的兒子提到，「媽媽問過算命師後，認為有的女生八字不合被刷掉，有的因為生肖不合，甚至連對方的『聲線不好』、『指紋欠佳』都能成為反對理由。」就因為母親長期以來以「剋夫相」等命理說法干預他的交友，導致他蹉跎至40多，母親更強硬要求媳婦必須在「25歲以下」，理由是女方年輕才好生養。

對此，徐姓社工坦言，現代社會男女對愛情的看法已發生質變，金錢雖是優勢，但絕非唯一的錄取標準。「婚姻需要的是雙方在價值觀上的匹配與共同努力。」並苦口婆心開導婦人，婚姻大事應「事緩則圓」，算命師的話僅能作為參考，不能取代雙方的相處與交流。否則如此急就章，不僅賠上金錢，受影響的可能是其兒子一輩子的幸福。

