大安濱海樂園今起開放至年底 觀旅局提醒：注意潮差警示旗

大安濱海樂園今天起開放至12月底止，夕陽餘暉十分美麗。（觀旅局提供）

台中市大安濱海樂園今起每日上午7時至下午6時開放至12月31日止，綿延約1.6公里的細緻沙灘，在陽光與潮汐交織下閃耀動人光澤，台中市觀光旅遊局邀請大家走進海線，展開一場兼具安全與感性的濱海體驗。

觀旅局長陳美秀指出，市府配合行政院「向海致敬」政策，持續推動民眾「知海、近海、進海」，去年10月20日公告大安濱海樂園海域轉型為「開放式水域」，並建置「台中海域即時海象」資訊系統，提供民眾更即時的海象資訊，以評估因應戲水安全。

陳美秀提醒民眾，大安海域因地理環境具備「大潮差」特性，漲潮時海水回流速度較快，建議遊客出發前可先查詢掌握潮汐變化，另北園沙灘設有顏色警示旗，「紅黃旗」代表可下水但須注意戲水安全，「紅旗」則表示海象不佳不宜下水，並應聽從巡查員指示，才能玩得開心又安全；南園沙灘屬無人看管海域，請民眾務必特別留意自身安全，做好安全準備後再親近海洋。

除了踏浪戲水與欣賞夕陽外，遊客也可經由「海翁橋」漫步前往「大安港媽祖文化園區」，目前園區正舉辦「甲安埔地方文史特展」、「大安螃蟹主題展」、「淨界之美攝影展」及台日草月流「漂流木藝術創作交流展」，透過自然素材與藝術創作交織出屬於海洋的生命律動。

大安港媽祖文化園區30公尺高的媽祖雕像，預計今年第三季正式落成啟用！觀旅局透露，屆時將同步啟動「海洋觀光季」系列活動，串聯文化導覽、水域遊憩與主題體驗，為台中海線觀光注入嶄新能量。大安港媽祖文化園區遊客中心，開放時間為每週二至週日上午9時至下午4時（週一休館）。

