為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中燈會「仙氣女警」讓網友暴動！身分揭曉了

    2026/02/28 11:46 記者許國楨／台中報導
    正妹女警任職單位及身分揭曉。（擷自「臺中TCPB波麗士」臉書）

    正妹女警任職單位及身分揭曉。（擷自「臺中TCPB波麗士」臉書）

    比主角嚕嚕米還吸睛？2026台中燈會在台中中央公園熱鬧登場，適逢228連假進入展期倒數，現場湧入大批賞燈人潮，不過，讓網友暴動的焦點，竟不是燈海與主燈，而是一名在燈區執勤的甜美女警，清秀外型與淡淡微笑被形容「仙氣逼人」，照片在網路瘋傳，留言區瞬間歪樓，而今天女警的身分也正式揭曉。

    台中市警局粉專「臺中TCPB波麗士」原本貼文是提醒交通管制與安全事項，並感謝同仁辛勞維護秩序，未料一名女警入鏡後成為話題。只見她身穿深藍色長袖制服、頭戴警帽，站在人潮中專注執勤，神情溫柔卻不失專業。網友紛紛留言「太可愛了吧」、「衝著警察今晚去燈會」、「我只看到女警，嚕嚕米在哪？」甚至笑稱想當「失蹤大孩」被她尋獲。

    面對敲碗「附IG」的起鬨聲，小編還幽默回覆貼出粉專IG連結，卻讓網友哭笑不得直呼「被騙了」，熱議延燒之際，這位女警的身分也正式揭曉，她是任職於第六分局西屯派出所的27歲陳姓女警，從警才一年，個性樂觀溫和，做事細心負責，面對大型活動勤務總是全力以赴，深受同事肯定。

    警方表示，燈會期間警力全員動員，除交通疏導外，也加強走失協尋與治安維護，呼籲民眾賞燈之餘留意隨身物品並照顧好同行孩童，至於網友的熱情回應，分局則低調表示，感謝大家對員警的鼓勵，但勤務期間仍以安全維護為首要任務。

    女警長相甜美成燈會另一個亮點。（擷自「臺中TCPB波麗士」臉書）

    女警長相甜美成燈會另一個亮點。（擷自「臺中TCPB波麗士」臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播