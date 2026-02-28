台中燈會「仙氣女警」讓網友暴動！身分揭曉了

正妹女警任職單位及身分揭曉。（擷自「臺中TCPB波麗士」臉書）

比主角嚕嚕米還吸睛？2026台中燈會在台中中央公園熱鬧登場，適逢228連假進入展期倒數，現場湧入大批賞燈人潮，不過，讓網友暴動的焦點，竟不是燈海與主燈，而是一名在燈區執勤的甜美女警，清秀外型與淡淡微笑被形容「仙氣逼人」，照片在網路瘋傳，留言區瞬間歪樓，而今天女警的身分也正式揭曉。

台中市警局粉專「臺中TCPB波麗士」原本貼文是提醒交通管制與安全事項，並感謝同仁辛勞維護秩序，未料一名女警入鏡後成為話題。只見她身穿深藍色長袖制服、頭戴警帽，站在人潮中專注執勤，神情溫柔卻不失專業。網友紛紛留言「太可愛了吧」、「衝著警察今晚去燈會」、「我只看到女警，嚕嚕米在哪？」甚至笑稱想當「失蹤大孩」被她尋獲。

面對敲碗「附IG」的起鬨聲，小編還幽默回覆貼出粉專IG連結，卻讓網友哭笑不得直呼「被騙了」，熱議延燒之際，這位女警的身分也正式揭曉，她是任職於第六分局西屯派出所的27歲陳姓女警，從警才一年，個性樂觀溫和，做事細心負責，面對大型活動勤務總是全力以赴，深受同事肯定。

警方表示，燈會期間警力全員動員，除交通疏導外，也加強走失協尋與治安維護，呼籲民眾賞燈之餘留意隨身物品並照顧好同行孩童，至於網友的熱情回應，分局則低調表示，感謝大家對員警的鼓勵，但勤務期間仍以安全維護為首要任務。

女警長相甜美成燈會另一個亮點。（擷自「臺中TCPB波麗士」臉書）

