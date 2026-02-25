賺鰻金期限倒數！ 漁業署：3/1到10/31花東以外區域禁撈

漁業署表示，3月起到10月底除台東、花蓮外，其他區域禁撈鰻苗。（資料照）

今年度的鰻苗捕撈漁期將於28日結束，農業部漁業署今（25日）提醒，除花蓮及台東外，其他縣市轄屬距岸3浬內海域、潮間帶及河口水域，自今年3月1日起至10月31日止為期8個月禁捕禁撈鰻苗，違反者最高可處15萬元罰鍰。

鰻苗每年10月到隔年4月會游到台灣沿岸，漁業署表示，因應產業需求，開放11月到隔年2月開放捕撈，截至2月21日為止，今年度鰻苗捕撈量為3470公斤，為讓漁業資源永續，每年的3月起到10月底都是鰻苗禁捕期，不論是岸際「人力」從事捕撈者或用漁船（筏）都禁止；違反鰻苗禁漁期規定者，將開罰3萬元以上、15萬元以下罰鍰，另為讓成鰻可以到海中產卵，也已輔導多縣市政府公告轄屬至少一條河川之中下游流域，全年禁止以任何方式捕撈鰻魚，其中宜蘭縣公告全縣境內河川全流域禁止捕撈鰻魚。

請繼續往下閱讀...

隨國際提升日本鰻國際貿易與溯源管理，漁業署表示，已於2025年漁期建置「鰻苗溯源申報系統」推動鰻苗溯源制度，鼓勵捕撈業者、收購鰻苗之販運業者及進出口業者應於鰻苗溯源管理系統申請登記，並於捕撈及交易後，完成申報數量及流向，以利掌握鰻苗捕撈及交易流向。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法