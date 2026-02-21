財神爺眷顧！ 嘉義文財殿香客拜財神刮中百萬元

王姓攤商長期在文財殿廟前擺攤賣刮刮樂，第一次現場刮出百萬元大獎。（民眾提供）

大年初四迎財神，嘉義市文財神開基祖廟文財殿廟前彩券攤昨天果真受到財神爺的眷顧。兩位男女信徒到廟裡參拜祈福後，到廟前王姓攤商彩券攤買1張2000元「2000萬超級紅包」刮刮樂，結果刮中貳獎100萬元，確認獲百萬元大獎後，現場響起驚呼聲，信眾驚稱「真的是財神爺上身」。

據了解，王姓攤商長期在文財殿前擺攤，昨天適逢迎財神，香客絡繹不絕。2名信徒拜完財神後，臨時起意買了1張「2000萬超級紅包」刮刮樂，刮完原本以為中了10萬小紅包，就已經喜出望外，再仔細一看，竟然發現剛剛少看了一個0，竟然是中了貳獎100萬元，更是雀躍不已，在場其他信眾紛紛恭喜這兩位幸運兒，同時分享一下中大獎喜悅。

王姓攤商表示，他是在地人長期在這邊擺攤，第一次有信眾中這麼大的獎，很感謝財神爺的眷顧。

文財殿總幹事林天河指出，今年春節天氣晴朗暖和，拜廟求財信眾絡繹不絕，超過萬人來借發財金600元，其中擲出聖筊借到發財金者逾5000人。

嘉義市文財殿大年初四有信眾刮中百萬元大獎。（民眾提供）

