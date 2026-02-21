為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    五楊高架離奇墜橋！35歲男搭小黃突暴怒 下車翻越圍籬墜落不治

    2026/02/21 18:56 記者周敏鴻／桃園報導
    吳姓男子從國道1號五楊高架路段跳下，警消緊急救援。（擷取自網路）

    吳姓男子從國道1號五楊高架路段跳下，警消緊急救援。（擷取自網路）

    首次上稿 18:19
    更新時間 18:56（新增男子不治）

    54歲曾姓男子駕駛營業用休旅車載著乘客35歲吳姓男子，準備前往台北市振興醫院，今日下午4點半左右行經國道1號五楊高架路段北向49.5公里處桃園市路段時，吳男暴怒要求曾男停車後，下車翻越高架路段圍籬後跳下，警消獲報後趕來，將墜落數層樓高而受傷的吳男，緊急送醫搶救後，仍宣告不治。

    國道公路警察局第一公路警察大隊表示，勤務指揮中心今天下午4點半左右，接獲桃園110通報國道1號五楊高架路段北向49.5公里處，有一部營業用休旅車停在高架路段的路肩，乘客吳男則跳下五楊高架路段。

    警消緊急派員前往現場，將墜落到國道1號北向中正北路入口匝道路肩而受傷的吳男，送往林口長庚紀念醫院搶救。警方說，曾男從國軍桃園總醫院載著吳男，準備前往振興醫院，吳男卻在途中突然暴怒、大叫，並向曾男要求下車，曾男將車停在路肩後，吳男就下車後並翻越高架路段圍籬跳下。

    警方正設法聯絡吳男的家人趕來，後續還要進一步釐清吳男為何暴怒、為何會從國道1號五楊高架路段跳下。

    曾姓男子駕駛營業用休旅車搭載吳姓男子準備前往振興醫院。（警方提供）

    曾姓男子駕駛營業用休旅車搭載吳姓男子準備前往振興醫院。（警方提供）

