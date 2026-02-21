為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    春節連假明收假！國道11處壅塞路段曝 西部北上中午前要出發

    2026/02/21 19:17 記者林志怡／台北報導
    初六國道交通疏導措施。（圖為高公局提供）

    初六國道交通疏導措施。（圖為高公局提供）

    明日迎來春節連續假期的收假日，交通部高公局預估，明日國道交通量為96百萬車公里，與平日年平均相近，但北向交通量可達53百萬車公里，為平日年平均的1.2倍，建議自南部北上及國5北向的用路人9時前出發，中部北上用路人則建議12時前出發。

    今日截至17時，國道計有71件事故，相關事故均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

    高公局說明，明日就是連假收假日，重點壅塞路段包括國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向東草屯-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等。

    因此，高公局建議，從西部國道北向的用路人，若從南部地區出發，9點前就要上路，中部地區於12時前出發，另國5北向用路人也建議於9時前出發。

    明日國道相關疏導措施包括單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

    高公局呼籲，民眾出門務必檢查好車況並養足精神，開車時需繫妥安全帶並手握方向盤，勿倚賴輔助駕駛系統，另雨天行車務必保持足夠之行車安全間距，隨時注意前方動態，以確保行車安全。

    中部區域路況預報。（圖為高公局提供）

    中部區域路況預報。（圖為高公局提供）

    北部區域路況預報。（圖為高公局提供）

    北部區域路況預報。（圖為高公局提供）

    南部區域路況預報。（圖為高公局提供）

    南部區域路況預報。（圖為高公局提供）

