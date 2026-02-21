為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    醫美診所老闆被人開槍 曾借友億元捲入黑道糾紛遭侵吞1千萬

    2026/02/21 18:39 記者王冠仁／台北報導
    昔日天道盟太陽會王姓大哥曾唆使小弟到蕭的廠房舉牌鬧事。（資料照）

    昔日天道盟太陽會王姓大哥曾唆使小弟到蕭的廠房舉牌鬧事。（資料照）

    台北市大安區一家醫美診所在今天中午舉辦開工團拜時，診所蕭姓負責人被埋伏在場的槍手開槍射擊，右小腿中彈，幸虧沒有生命危險；由於槍手鎖定蕭的腿部射擊，警告意味濃厚。警方目前除了全力追查槍手下落，也正清查蕭過去的交友、糾紛情況；據悉，蕭過去曾借友人上億卻發生糾紛，還被天道盟太陽會大哥侵吞1千萬元。

    據了解，2016年，「駿熠集團」高姓負責人周轉不靈，向蕭借款1億元卻無力償還，最後高只好將公司經營權轉手給蕭抵債。沒想到蕭接手經營後，公司營運狀況大幅改善，由虧轉盈；高眼紅，找天道盟太陽會王姓大哥幫忙，王因此派小弟到蕭的廠房舉牌抗議，大喊「出來面對」，誣指蕭非法占有。

    蕭不堪其擾，決定給高1千萬元支票想息事寧人，沒想到交付支票當天，王姓大哥殺出劫走支票，1千萬元被花用殆盡。王更開始覬覦蕭的公司，強行參加公司所有公開活動，公司開董事會時也派人到場介入，高、蕭2人只好報警；警方布線蒐證後，循線逮到王。

    警方說，目前正全力緝捕槍手，以進一步釐清全案是否與王姓大哥有關，或是其他醫療、經營相關糾紛。

    熱門推播