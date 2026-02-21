為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    翁刷簿子領錢發紅包給孫發現萬元現金被盜？監視器揭謎底

    2026/02/21 19:03 記者花孟璟／花蓮報導
    老人家領錢了卻完全忘記，過年前刷簿子還以為自己錢被盜領，還好有親切小女警幫忙，阿公特別表達感謝。（警方提供）

    老人家領錢了卻完全忘記，過年前刷簿子還以為自己錢被盜領，還好有親切小女警幫忙，阿公特別表達感謝。（警方提供）

    農曆年是很多長輩期盼整年、兒子帶媳婦孫子回家過年的日子。富里鄉一位阿公前往郵局刷簿子領錢準備發紅包，但一刷簿子不得了「戶頭竟少1萬元」！警方巡邏時發現阿公在郵局門口急得大小粒汗，上前幫調閱監視器，最終謎底揭曉「原來兇手是他自己」。

    花蓮南區玉里鎮、瑞穗鄉、富里鄉老年人口比例都達到25%以上，是名副其實超高齡鄉鎮，但老人家普遍記性不如以往，玉里警分局分局長許竣閔今天分享一則小狀況，本月10日農曆年前幾天，富里分駐所進行金融機構巡邏勤務時，發現一名老翁神情慌張地在郵局門口來回踱步，手中握著存摺與金融卡滿頭汗，顯得十分不安！

    女警林琪婷見狀上前關心，老翁看到有警察來就像看到救星，直呼「我的錢不見了」！阿公說，刷簿子發現戶頭少1萬元，擔心是被盜刷盜領，女警安撫老翁並帶回分駐所了解，經向郵局查證，發現該筆款項是在1個月前於富里鄉農會的提款機提款。

    為了抓犯人，女警馬上陪同阿公到富里鄉農會信用部調閱監視器畫面，阿公盯著電腦上的監視器畫面確認時突然愣住好幾秒「這個人好熟悉」，隨後恍然大悟「這個人...不就是我嗎」？阿公說，忘了有在富里農會領錢這回事，看到畫面才想起來。

    玉里警察分局長許竣閔說，老翁對警方親切耐心陪伴前往農會查證相當感謝，也證實整起事件其實只是本人忘記有領錢，但即使是這麼小的案件，民眾只要碰到狀況都可以找警方幫忙，不管是查交易紀錄或尋求金融機構協助，都將以同理心幫鄉親解決大小事情。

