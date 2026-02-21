把握連假最後機會！ 雲林水牛安養中心提免費牧草 可體驗「摸春牛」

林家良示範摸春牛「摸牛尾，賺傢伙」。（記者李文德攝）

把握春節連假最後機會，一起體驗傳統民俗「摸春牛」，雲林縣土庫青農林家良，4年前開設全國唯一水牛安養中心，目前為止已有3隻水牛入住，他表示，春節期間歡迎大家一同來踏青「摸春牛」祈求來年順利，不過近期發現有民眾屢勸不聽，拿其他地區的植物餵養水牛，對於動物安全恐有疑慮，如再不聽勸，未來只能被迫採「預約制」入園。

44歲林家良不捨牛隻年老被迫屠宰命運，2022年成立水牛安養中心，目前收養「安心」、「阿樂」、「阿來」3隻水牛，其故事更是躍上高職英文教科書。他表示，成立之初一年僅只有不到百人參觀，漸漸地已經有每年上千人前來，體驗水牛教育，因此他也免費提供牧草、玉米葉等，讓民眾可以免費餵養水牛。

林家良表示，根據計算3隻水牛每日可食超過180公斤的農牧作物，因此他也與無毒、無農藥的農友或生產合作社合作，將玉米葉、牧草等農業廢棄物作為牛牛們的餐食，換算下來每年可處理65.5公噸的農廢，相當可觀。

林家良表示，趁著春節期間，民眾可以來水牛安養中心餵牛外，更可以體驗「摸春牛」，讓民眾可以體會到台語俗諺「摸牛頭，子孫會出頭、摸牛嘴，大富貴、摸牛角，事業穩當當、摸牛耳，吃百二、摸牛腳，傢伙吃未乾、摸牛尾，賺傢伙」等寓意。有別於其他地區可能用紙牛等方式代替牛兒，此處只要3隻水牛有意願，就會讓民眾撫摸。

林家良表示，牛在早期農業社會扮演非常重要的角色，因此摸春牛是歲時鞭春勸農的習俗，祈求五穀豐收，也希望民眾入園可以用善待牛兒，不要餵養非園區內的飼料。因近期發現，有民眾常拿外面的牧草或農廢作物餵養水牛，但擔憂這些「飼料」可能帶有農藥或化肥等物質，因此不希望民眾帶進，經數次勸說仍未有改善，未來不排除採「預約制」入園，也希望大家能夠遵從園區內規範。

林家良示範摸春牛「摸牛頭，子孫會出頭」。（記者李文德攝）

雲林水牛安養中心，過年期間仍免費開放民眾入園，也提供牧草餵養，有機會實際體會「摸春牛」習俗。（記者李文德攝）

