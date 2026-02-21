初五北返車潮！ 午後國道11路段易壅塞

中部區域路況預報。（圖為高公局提供）

春節連假即將結束，各地出現北返車潮，交通部高公局說明，截至上午11時，國道全線交通量為38.9百萬車公里，仍在預期流量之內，上午主要壅塞路段為國1北向大雅系統至台中系統、國5北向宜蘭至頭城，其他路段大致順暢，但預估下午將有11處重點壅塞路段。

高公局說明，預估今日交通量為119百萬車公里，下午國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向東草屯-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段易發生壅塞。

此外，今日截至11時，共發生18件事故，如上午10時08分於國1北向鼎金系統出口處發生小客車及小貨車（側翻）追撞事故，占用匝道車道，於10時37分排除，造成後方車流回堵1公里。

另10時19分於國1北向236.4公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於10時24分排除，造成後方車流回堵1公里（詳附圖2）；11時06分於國3北向337.4公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於11時20分排除，造成後方車流回堵3公里，相關事故均導致車輛回堵影響整體車流。

高公局建議，用路人可透過本局高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段，也呼籲民眾出門務必檢查好車況並養足精神，開車時需繫妥安全帶並手握方向盤，勿倚賴輔助駕駛系統，另雨天行車務必保持足夠之行車安全間距，隨時注意前方動態，以確保行車安全。

北部區域路況預報。（圖為高公局提供）

南部區域路況預報。（圖為高公局提供）

高公局提醒，用路人開車時需繫妥安全帶並手握方向盤，勿倚賴輔助駕駛系統。（圖為高公局提供）

