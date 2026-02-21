松山霞海城隍廟抽出國家經濟上上籤 領錢母排長龍要走10分鐘

松山霞海城隍廟國家經濟籤抽出上上籤。（記者董冠怡攝）

大年初五開工大吉！松山霞海城隍廟今天舉行財神開工科儀，並且抽出國家經濟籤，第三次抽中第六十首「羨君兄弟好名聲，只管謙撝莫自矜，丹詔槐黃相逼近，巍巍科甲兩同登」的上上籤。廟方今年也準備兩萬個「馬上發財金錢母」，不到9點排隊人龍從頭走到尾需花至少10分鐘，而且還在陸續增加中，多到不少人自備座椅、書籍「備戰」，還有多位民眾邊走邊打電話問親友「你在哪裡？」人潮絡繹不絕，甚至有人凌晨3點半以前就到場等候。

松山霞海城隍廟每年固定會在大年初五抽出國家經濟籤，今年抽到的是上上籤。解籤的中華城隍文化總會秘書長郭甡良說明，前兩次都無杯，第三次才抽出第六十首，籤詩「羨君兄弟好名聲，只管謙撝莫自矜，丹詔槐黃相逼近，巍巍科甲兩同登」意思是不管是兄弟姐妹或身邊的人，做任何事情都有好名聲，經濟環境運勢佳，但前提是要繼續保持態度謙虛、努力不懈，不宜太過大辣辣、臭屁，遇到問題產生壓力時，仍要同心協力堅持下去、慢慢學習並達成目標，度過難關。

請繼續往下閱讀...

謝先生表示，3年前開始排領錢母，已成每年必做的習慣，並且參香祈福身體健康、闔家平安，被問到有沒有來求財，他笑說「我們年齡都這麼大了！哈哈哈！」今天大約凌晨3點半左右抵達廟門，領完之後要再去排第二次。

也有不少民眾是「初體驗」，巫小姐說，清晨5點半起床，7點前推著娃娃車帶狗狗跟狐蒙抵達，「早上還蠻冷的哎！」沒有特別要許什麼願望，在IG上看到廟方發錢母，想來體驗一下。去年妹妹先來，還問姊姊說「你爬得起來嗎？」今年就爬起來給她看，排隊期間有跟家人輪流先去補財庫。

排在松山捷運站旁的徐先生提到，8點半開始排，往年沒在排領錢母，今年臨時起意好奇來排排看，看到長條人龍有嚇到，但還好沒在趕時間，所以並不擔心，除了跟城隍爺及眾神明祈求身體健康，「如果可以發大財更好」，農曆春節有玩刮刮樂，但尚未回本，打算領完錢母後再去試手氣。

一家4口集體行動的呂小姐指出，看到新聞說今天廟方發錢母也想摸虎鬚，因此前來排隊，「事前都有做功課！」希望今年可以升職加薪，笑稱過年期間刮刮樂花約2、3千元，最後以小賠3、4百元收場，「就當做公益！」

謝先生凌晨3點半就來排隊。（記者董冠怡攝）

領錢母的人排到捷運松山站。（記者董冠怡攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法