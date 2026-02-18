中央大學「松櫻祭」粉嫩登場，來自日本的粉紅河津櫻超好拍。（記者李容萍攝）

過年出遊走春賞櫻去！桃園市國立中央大學中大湖畔「友好之櫻」園區的河津櫻，今年因為有低溫寒流刺激，近日進入盛開期，整片粉色櫻花在樹梢綻開十分浪漫，慕名而來的賞櫻遊客絡繹不絕。今年首次舉辦「松櫻祭」，民眾於3月7日前到中大湖廣場，利用現場拍照小道具、合影打卡區上傳FB或IG，並Tag中央大學松櫻祭，就能兌換限量紀念小禮品。

中央大學與日本中央大學「同名」，兩校2010年2月締結姊妹校，中大校園這30棵粉紅色河津櫻是隔年3月日本中央大學所贈，從日本移植到中大湖畔。河津櫻是日本伊豆半島河津町早開的櫻花，花姿高雅、脫俗，每年農曆年前後陸續綻放；第二批從日本送到中大種植的還有大漁櫻、大寒櫻各10棵，也將在近日接力開花，預估賞花期約10至14天，會因氣候變化，花期有長短，民眾賞櫻要把握時間，另提醒切勿進入草坪或拉扯櫻花枝條，以免破壞環境。

中大校長蕭述三說，「松」是中大的精神象徵，代表著經冬不凋的堅毅與紮實的學術根基，「櫻」是春天的使者，象徵創新、綻放與生機勃勃的校園氣息，希望「松櫻祭」的誕生，不只是一個節慶，也能在嚴謹學術殿堂注入更多人文藝術與校園認同感。

今年松櫻祭活動由學生團隊自主規劃與執行，3月7日將在中大依仁堂前舉辦「松櫻市集」，並結合 Open House Day校園開放日，透過院系介紹、與學長姐交流互動，以及實驗室與教學場域參訪等多元體驗，讓參與者深入了解各學系的課程特色與研究環境，邀請師生與民眾在春日校園留下美好回憶。

