    首頁 > 生活

    豐原醫院春節每日急診達260人次 院方叮嚀流感、呼吸道感染、腸胃炎大宗

    2026/02/18 15:36 記者張軒哲／台中報導
    衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會執行長林慶豐（中）春節慰問豐原醫院醫護人員。（記者張軒哲攝）

    農曆春節闔家團圓，卻也是醫療體系面臨壓力考驗的高峰期，今（18）日大年初二，衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會執行長林慶豐、副執行長賴慧貞及黃耀聰科長特別至豐原醫院進行慰問與視察，除關心第一線醫護人員春節值勤情形，也實地了解急診與門診醫療量能整備狀況，肯定院方在假期間穩定區域醫療網絡的重要角色。

    豐原醫院統計，自小年夜至大年初一期間，急診每日平均約260人次就診，較平日明顯增加，就醫原因以流感與各類呼吸道感染、急性腸胃炎及其他急重症需求為主，顯示年節期間因氣候變化與飲食習慣改變所帶來的健康風險同步升高。

    豐原醫院院長李永恒表示，在急診量能攀升的情況下，豐原醫院仍維持急重症醫療服務順暢，展現高度應變能力與醫療韌性，面對連續假期可能出現的就醫潮，豐原醫院事前即啟動超前部署，妥善規劃醫護人力與床位調度，同時嚴格落實傳染病分流機制，避免交叉感染風險，確保急重症通道順暢運作，此外，豐原醫院透過假日門診分流措施，有效緩解急診壓力。

    林慶豐表示，公立醫療體系在重大節日期間肩負穩定區域醫療網絡的關鍵責任，豐原醫院於春節期間不僅守住急重症醫療防線，也兼顧社區基層醫療需求，充分體現區域責任醫院的專業與使命，對於第一線醫護人員犧牲假期、堅守崗位的付出，他也表達誠摯感謝。

    熱門推播