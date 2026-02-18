為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    初二回娘家 來新北黃金博物館走春有金喜

    2026/02/18 15:50 記者俞肇福／新北報導
    新北市黃金博物館淘金體驗，不知哪位幸運兒有機會淘金成功。（新北市黃金博物館提供）

    新北市黃金博物館淘金體驗，不知哪位幸運兒有機會淘金成功。（新北市黃金博物館提供）

    今天是大年初二（18日），傳統民間回娘家的重要日子，也是全家出遊好時機！新北市立黃金博物館迎接農曆馬年，即日起（初二）至2月22日（初六）推出「馬上金喜」活動，來黃金博物館不只有財神爺現身發送黃金糖，還有趣味活動、表演與展覽，邀請民眾上山走春兼看展，開啟福氣滿滿的一年。春節活動詳情請至黃金博物館官方網站（https://www.gep.ntpc.gov.tw/）或粉絲專頁查詢。

    新北市政府黃金博物館長林文中表示，過年期間到黃金博物館摸大金磚添財運，初二開館到初六，每天上午10點和下午2點，都有財神爺發黃金糖。民眾在金屬工藝館欣賞「金工流轉」常設展，一覽台灣金屬工藝的歷史與美學，還能參加「神馬都有抽抽樂」，只要聆聽博物館Podcast超過60秒即可抽獎，有機會獲得香氣四溢的雞蛋糕。

    在大地館，除了透過互動科技在「透視礦山」常設展中瞭解礦山地質、生態、文化三者關係外，還可參與「馬力全開福氣滿載」活動。大地館3樓「說石話」特展，帶領大家瞭解石頭的故事，是自然科學愛好者不可錯過的走春行程。

    遊客中心與共學館還有「馬年套色明信片」與「馬年斗方」DIY體驗；另外，金水廣場今天起到22日止，每日舉辦「馬上金喜小市集」與音樂表演，從氣球藝術到音樂演奏，天天有歡樂。

    今天（18日）起到22日止，可到新北市黃金博物館試試手氣體驗淘金，還可參加活動換小禮物。（黃金博物館提

    今天（18日）起到22日止，可到新北市黃金博物館試試手氣體驗淘金，還可參加活動換小禮物。（黃金博物館提

