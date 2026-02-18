除夕祭祖圍千元鈔 彰化「古早味過年法」曝光

每年除夕、初一，彰化林家都會在祖先牌位前點燃炭爐，並用鈔票圍成一圈祭祖。（民眾提供）

你看過在供桌下用「新台幣」圍爐嗎？彰化市林先生一家傳承超過一甲子的特殊祭祖儀式，每逢除夕與大年初一，都會在祖先牌位前點燃炭爐，並用鈔票在爐邊圍成一圈，象徵財氣匯聚。這難得一見的景象讓不少民眾感到新奇，還以為是要給祖先「發紅包」。

72歲的林先生笑說，這是從小跟著阿嬤傳承下來的習俗。記憶中，過年祭祖前一定要先升起烘爐（炭火爐），再把錢幣圍在四周。早期經濟不寬裕時用的是10元銅板，後來隨著生活改善，逐漸變成50元、100元，現在甚至用到500元、1000元鈔票，象徵財富愈聚愈多。

林先生指出，早期農業社會生活簡樸，冬天祭祖時才會點起火爐取暖，家人自然地圍在爐邊，順手就把錢放上去，久而久之竟成了固定的儀式。不過隨著時代變遷，現代人祭祖流程日益簡化，還會保留這項傳統的家庭已經愈來愈少。

民俗命理專家楊登嵙表示，過年祭祖時在烘爐旁圍鈔票，象徵「財氣聚攏、財庫充盈」，炭火升溫代表陽氣旺盛，也象徵財氣被活化、流動，寓意來年財源滾滾、生生不息。這類做法屬於民間信仰延伸，並非宗教規定，但蘊含祈福與慎終追遠的文化意涵。

楊登嵙進一步指出，類似概念也見於傳統除夕「圍爐」。早年習俗會在年夜飯桌下放置火爐，並在周圍擺放八枚錢幣，象徵財運興旺；現代多以火鍋取代，形式雖變，為全家招來好運的寓意依舊延續。

民俗命理專家楊登嵙表示，過年祭祖時在烘爐旁圍鈔票，象徵「財氣聚攏、財庫充盈」。（民眾提供）

林先生表示，早期圍火爐祭祖是用10元銅板，後來生活改善，逐漸變成用500元、1000元鈔票，象徵財富愈聚愈多。（民提供）

彰化不少人家仍保留點燃炭爐圍鈔票的「古早味過年法」。（民眾提供）

