春節走廟看過來！ 新北市交通管制報你知

春節在新北市轄內多處知名宮廟附近將會有交通管制，見警率大提升，民眾可多利用大眾交通運輸。（記者徐聖倫翻攝）

走春交通管制看過來！春節將至，新北市轄內多處知名宮廟預期湧入大量參拜人潮與車潮，為維護交通順暢及參香安全，新北市警局超前部署交通疏導與安全維護勤務，針對熱門廟宇周邊實施分流管制、停車引導及彈性交通管制作為，民眾出門前務必先查詢。

林口區竹林寺、土城區承天禪寺、三峽區祖師廟、金山區財神廟等，均有各式交通管制疏導，周邊道路實施彈性車流管制與停車分流措施，視車流狀況啟動單向通行及接駁引導，避免壅塞回堵，沿線交通管制及違規取締，必要時實施車輛總量管控。行人徒步區秩序維護，針對違規停車加強取締拖吊，維持觀光動線順暢。

新北市警局交通大隊表示，春節期間將運用即時路況監看及機動警力彈性調度，結合義交及民力協勤，全力維持交通順暢；並同步動用無人機空中巡查，針對廟宇周邊易壅塞路段、停車場出入口及替代道路進行高空監控，快速掌握人車流動態，即時回報地面警力調整疏導策略，提升交通疏導效率。

警方也呼籲，民眾多利用大眾運輸工具、提早規劃行程，並可出門前收聽警廣或查詢即時路況資訊，或上新北市交通局網站查詢，避開尖峰時段與壅塞路段，讓走春行程更順利。

新北市交通局提供QR Code讓民眾查詢停車資訊。（記者徐聖倫翻攝）

