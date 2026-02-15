為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北去年接獲52件擱淺通報 海龜41件最多

    2026/02/15 19:29 記者賴筱桐／新北報導
    中華鯨豚協會帶領民眾認識海龜。（新北市動保處提供）

    中華鯨豚協會帶領民眾認識海龜。（新北市動保處提供）

    今天是小年夜，適逢世界鯨魚日，為喚起大眾對海洋生態保育的重視，新北市政府動物保護防疫處舉辦「鯨豚海龜保育教育分享會」，分享第一線鯨豚與海龜救援經驗。根據中華鯨豚協會統計，去年（2025）在新北市轄內共接獲52件擱淺通報，其中海龜41件、鯨豚11件，成功野放3隻活體海龜。

    新北市動保處處長楊淑方說，分享會在「新北市海洋保育教育園區」舉行，兼具救援、醫療、收容、野放及教育等多元功能，課程內容包含「認識鯨豚海龜救傷站」、「遇到鯨豚海龜擱淺該怎麼辦」及「標本中可找出的海洋危機」3大主題，現場展示海洋廢棄物，透過豐富課程與互動式解說，帶領民眾建立正確的野生動物保育觀念。

    中華鯨豚協會秘書長曾鉦琮指出，擱淺的鯨豚與海龜透過海洋保育救援網專業團隊公私協力進行醫療照護，有助於提升活體救援與存活率。新北市為台灣本島最北端城市，轄區幅員遼闊、三面環海，海洋生物資源豐富。

    根據統計，2025年新北市岸際曾紀錄到印太平鼻海豚、熱帶斑海豚、抹香鯨、花紋海豚、偽虎鯨、窄脊露脊鼠海豚、弗氏海豚，以及綠蠵龜、赤蠵龜與玳瑁等物種。去年共接獲52件擱淺通報，其中海龜41件、鯨豚11件，並成功野放3隻活體海龜。

    楊淑芳說，每年辦理鯨豚與海龜救援及保育教育課程，未來將持續結合中華鯨豚協會、野柳海洋世界、海巡署、海保署及海隆1號工作室等公私單位，提供即時救援與照護。海隆1號工作室提供5艘救援船舶，協助動保處以最快速度將鯨豚與海龜送返海域，重回大自然。

    新北市政府動物保護防疫處舉辦「鯨豚海龜保育教育分享會」，中華鯨豚協會專員介紹鯨豚生理構造。（新北市動保處提供）

    新北市政府動物保護防疫處舉辦「鯨豚海龜保育教育分享會」，中華鯨豚協會專員介紹鯨豚生理構造。（新北市動保處提供）

    新北市政府動物保護防疫處舉辦「鯨豚海龜保育教育分享會」，分享第一線鯨豚與海龜救援經驗。（新北市動保處提供）

    新北市政府動物保護防疫處舉辦「鯨豚海龜保育教育分享會」，分享第一線鯨豚與海龜救援經驗。（新北市動保處提供）

    新北市海洋保育教育園區兼具救援、醫療、收容、野放及教育等多元功能，圖為收容池。（新北市動保處提供）

    新北市海洋保育教育園區兼具救援、醫療、收容、野放及教育等多元功能，圖為收容池。（新北市動保處提供）

