《阿凡達》變《阿丸達》？串流驚見山寨版 網笑翻：今年賀歲片看這部

科幻電影《阿凡達：火與燼》（Avatar: Fire and Ash）上映後好評不斷，不過近日有網友發現，串流平台上新增了《阿丸達：炎與燼》，讓本來以為是阿凡達而興奮的他好氣又好笑，讓網友笑說，「今年賀歲片看這部就對了」。

一名網友在Threads發文表示，過年期間想說要與家人一同看電影，在串流平台上看到了《阿丸達：炎與燼》，本想說阿凡達第3集竟然這麼快就上串流了，沒想到定睛一看才發現是山寨版電影，讓他滿頭問號。

貼文一出，網友紛紛笑回，「一秒笑出來」、「很有名的低成本翻拍片商」、「可能比真的阿凡達好看」、「以前還有環大西洋」、「超好笑我也被騙到」、「想當年我在錄影帶出租店上班的時候，就有很多那種故意取名字跟他有一個字或一個音不一樣的芭樂片，當時就很多人租片租錯了」。

事實上，出品《阿丸達》的「瘋人院影業」（The Asylum），是好萊塢出了名的「B級片」製作公司，這家公司最擅長蹭熱度，將最新上映的好萊塢大製作製作成山寨版本，而內容基本上跟原版無關，通常最像的就只有劇名。

瘋人院影業過去還有推出，惡搞《環太平洋》的《環大西洋》、惡搞《哥吉拉大戰金剛》的《猩猩大戰怪獸》及惡搞《捍衛戰士》的《捍衛勇士》，根據資料，「瘋人院」成立29年至今，沒有一部出品是賠錢收場，證明爛片絕對有市場。

