卑南溪水覆蓋修復率已恢復逾9成 台東春節可享清新空氣

台東卑南溪以水覆蓋抑制揚塵。（記者黃明堂攝）

台東卑南溪水覆蓋去年接連遭逢多起颱風侵襲，對河川揚塵防制帶來嚴峻挑戰。經台東縣環境保護局持續投入修復作業，目前台東大橋以下的卑南溪水覆蓋修復率已恢復逾9成，河床裸露地保濕度明顯提升。依據監測數據顯示，在風速達每秒4.5公尺以上的情境下，發生揚塵且PM₁₀濃度達到對敏感族群不健康等級的機率已降低超過9成，將為春節期間返鄉民眾及來訪遊客，守住清新穩定的空氣品質。

縣政府表示，去年受極端氣候影響，水覆蓋數度遭豪雨沖毀，環保局負責修復範圍自台東大橋至卑南溪出海口，總面積約191公頃，相當於17座活水湖的水域面積 。

環保局指出，為確保春節長假期間空氣品質維持穩定，已於農曆年前完成整備作業，並持續優化水覆蓋配置。春節期間，第一線工作人員仍將堅守崗位，密切掌握氣象變化與河床情形，隨時待命進行必要修復，確保揚塵防制作業不中斷 。因應進入枯水期，環境保護局也同步調整策略，於部分區域設置「橫向土堤」以縮小積水範圍，並依溪流水量動態調整蓄水配置，有效降低裸露地揚塵風險，讓清新空氣成為最美好的新年陪伴。

