為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    卑南溪水覆蓋修復率已恢復逾9成 台東春節可享清新空氣

    2026/02/02 14:05 記者黃明堂／台東報導
    台東卑南溪以水覆蓋抑制揚塵。（記者黃明堂攝）

    台東卑南溪以水覆蓋抑制揚塵。（記者黃明堂攝）

    台東卑南溪水覆蓋去年接連遭逢多起颱風侵襲，對河川揚塵防制帶來嚴峻挑戰。經台東縣環境保護局持續投入修復作業，目前台東大橋以下的卑南溪水覆蓋修復率已恢復逾9成，河床裸露地保濕度明顯提升。依據監測數據顯示，在風速達每秒4.5公尺以上的情境下，發生揚塵且PM₁₀濃度達到對敏感族群不健康等級的機率已降低超過9成，將為春節期間返鄉民眾及來訪遊客，守住清新穩定的空氣品質。

    縣政府表示，去年受極端氣候影響，水覆蓋數度遭豪雨沖毀，環保局負責修復範圍自台東大橋至卑南溪出海口，總面積約191公頃，相當於17座活水湖的水域面積 。

    環保局指出，為確保春節長假期間空氣品質維持穩定，已於農曆年前完成整備作業，並持續優化水覆蓋配置。春節期間，第一線工作人員仍將堅守崗位，密切掌握氣象變化與河床情形，隨時待命進行必要修復，確保揚塵防制作業不中斷 。因應進入枯水期，環境保護局也同步調整策略，於部分區域設置「橫向土堤」以縮小積水範圍，並依溪流水量動態調整蓄水配置，有效降低裸露地揚塵風險，讓清新空氣成為最美好的新年陪伴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播