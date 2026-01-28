為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高鐵延伸宜蘭、屏東又被炎上 陳世凱反擊賀陳旦：專業數據不須質疑

    2026/01/28 14:10 記者吳亮儀／高雄報導
    交通部長陳世凱（左一）今天到高雄參加高鐵公司左營基地第二檢修廠上梁典禮，並與高雄市長陳其邁、高鐵董事長史哲多次交談。（記者吳亮儀攝）

    交通部長陳世凱（左一）今天到高雄參加高鐵公司左營基地第二檢修廠上梁典禮，並與高雄市長陳其邁、高鐵董事長史哲多次交談。（記者吳亮儀攝）

    高鐵延伸宜蘭、屏東議題近期再度被提出，反對者認為會花太多錢建造且沒有效益，前交通部長賀陳旦也站出來反對高鐵延伸宜蘭。交通部長陳世凱今天（28日）受訪時表示，賀陳旦也當過交通部長，交通部數據有沒有過度美化應該也清楚，鐵道局提出來的很多專業數據應該不需質疑。

    陳世凱今天（28日）到高雄參加台灣高鐵公司左營第二檢修廠的上梁典禮，他會後接受媒體聯訪，被問及高鐵延伸宜蘭和屏東又被質疑一事，他表示，交通部與鐵道局所提出的數據都是有依據的，交通部、鐵道局不只是有鐵道專業，還邀請了許多專家學者共同進行評估，不是只有少數人做判斷。

    陳世凱說，在高鐵延伸宜蘭、屏東這方面的專業與理性評估「不需要被質疑」；其中，高鐵延伸宜蘭最被質疑效益很低、遠低於北宜直鐵，包括前交長賀陳旦、前政委張景森，以及宜蘭在地社團等都表達反對北宜高鐵，應選擇「北宜直鐵」。

    陳世凱表示，他也歡迎賀陳旦部長，以及所有關心高鐵延伸或交通建設議題的人，大家理性、務實地一起來討論這些事情，並略帶酸意地說：「他（指賀陳旦）在當交通部長任內數據有被美化過嗎？應該不會吧！」

    交通部長陳世凱（左一）今天到高雄參加高鐵公司左營基地第二檢修廠上梁典禮，並與高雄市長陳其邁、高鐵董事長史哲多次交談。（記者吳亮儀攝）

    交通部長陳世凱（左一）今天到高雄參加高鐵公司左營基地第二檢修廠上梁典禮，並與高雄市長陳其邁、高鐵董事長史哲多次交談。（記者吳亮儀攝）

