桃園是落後國家？ 龍岡人行地下道昏暗、髒亂 地方爭取設監視器

桃園中壢龍岡地下道環境髒亂與照明老舊將全面改善。（圖由莊英起提供）

桃園市連接中壢區與平鎮區、串聯中壢火車站前後站的「龍岡人行地下道」，是當地民眾及學生通勤的重要通道，往來人潮眾多，然而地下道內部長期存在燈光昏暗、環境髒亂等治安死角與環境維護問題，地方強力爭取於地下道內部增設監視系統，確保民眾通行安全。

在地東興里長莊英起今日指出，龍岡地下道目前僅在出入口處設有錄影設備，狹長的地下道內部卻缺乏監控裝置，導致該處成為治安盲區，過去還曾發生街友對路人做出猥褻動作、流浪漢逗留等騷擾事件，讓通行民眾感到擔憂。

請繼續往下閱讀...

桃園市議員魏筠日前邀市府養護工程處、中壢警分局會勘，她表示，配合鐵路地下化施工期間需求增加，周邊交通要道、馬路因施工而封閉，行人能穿越前、後站的通道有限，龍岡地下道除了治安疑慮，也常因塗鴉滿布、光線昏暗及排水設施破損而影響觀瞻與安全。

無獨有偶，市議員黃敬平多年前也以「桃園是落後國家？」為題，點名龍岡人行地下道位處中壢區石頭里、東興里、平鎮區北安里之間，平日缺乏維護清潔及養護，過往發生人行地下道上方的照明電燈電箱若有破損，僅用塑膠袋塞滿電箱遮住敷衍，就像落後國家的粗糙作法一樣，地下道曾留有街友的便溺，味道惡臭難聞有尿酸味，顯示相關單位疏於整理清理。

魏筠轉述提到，經邀集相關單位前往地下道會勘決議，由養工處與中壢警分局共同研議協調，將盡速於地下道裝設監視器，以利監控無死角；此外，針對地下道內老舊的階梯、排水設施維修，以及牆面塗鴉的清理工作，要求相關單位排定時程進場改善。

桃園中壢龍岡地下道環境髒亂與照明老舊將全面改善。（圖由莊英起提供）

桃園中壢龍岡地下道環境髒亂與照明老舊將全面改善。（圖由莊英起提供）

桃園中壢龍岡地下道環境髒亂與照明老舊將全面改善。（圖由莊英起提供）

桃園中壢龍岡地下道環境髒亂與照明老舊將全面改善。（圖由莊英起提供）

桃園中壢龍岡地下道環境髒亂與照明老舊將全面改善。（圖由莊英起提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法