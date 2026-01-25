霍諾德成功攀上101！他問「哪品牌賺最大？」 網笑：這牌子超會

霍諾德登頂台北101的過程中，出現許多品牌趁機置入。（記者潘少棠攝）

美國攀岩猛將艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），今（25日）耗時1小時31分鐘成功完成無繩徒手登頂台北101，創下歷史。不過有網友問，直播中有出現許多營養食品、服飾等品牌，好奇問，「這波賺最大的是哪個品牌」？

一名網友在PTT發文表示，他在看霍諾德攀爬101的直播時，發現過程出現許多東西，包括台北市、101、各家營養食品及服飾，好奇問「這兩小時的直播中，賺最大的是誰？」

貼文曝光後，網友紛紛表示Netflix及寶可夢中的可達鴨大出風頭，「莫德納、維骨力」、「北臉T準備被搶爆」、「Netflix啊」、「可達鴨」、「可達鴨大獲全勝」、「網飛啊，應該台灣有訂閱的起碼一半有在看了吧」、「肯定是網飛啊」、「可達鴨大出風頭」。

不過也有網友發現，南山人壽在辦公大樓的頂樓剛好有廣告招牌，且在霍諾德快登頂時的收視高點被一覽無遺的拍出來，引起網友暴動笑說，「南山人壽：機會是給準備好的人（世界免費廣告）」、「我也注意到，就這麼不偏不移的拍到，南山有夠會的」、「南山終於等到這時刻了」、「本來就有了，是剛好很幸運被看到」、「南山人壽的廣告，建築物完工時就有了」、「真是厲害的超前部署」、「南山：這個做成這樣是要給誰看，建築師：總有一天你們會懂得」。

