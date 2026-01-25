絕配？兩難！博士帥哥指定大10歲｢熟女｣ 校花幼師非｢鮮肉｣不嫁

科技博士帥哥指定「大10歲」熟女、校花幼師非「鮮肉」不嫁，讓中壢區美滿服務中心社工很兩難。圖中人物與此新聞無關。（中壢區美滿服務中心提供）

在傳統婚姻中，「男大女小」被視為鐵律，桃園市專為未婚或失偶男女搭橋的中壢區美滿服務中心今日分享接獲2個特殊案例，一位年僅30歲、擁有博士學位的科技新貴，指定要找40歲以上的「大姊姊」；而一位41歲、曾是校花級的幼教老師，卻堅持只與小她6歲以上的「幼齒」男生交往。資深社工尊重2人的選擇，但也勸2人年齡只是條件之一，真誠的互動與心靈的契合，才是決定婚姻能否長久的關鍵。

徐姓社工表示，這位身高187公分、外表挺拔的科技博士，年收入將近200萬元，在報名聯誼時開門見山表示，只要找40歲以上的女性。社工人員還開玩笑反問他，是否希望「娶某大姐，坐金交椅」，期望另一半能代為照顧家庭，但這與物質享樂無關，而是源於童年成長背景；他因為從小父母忙於生計，無法照顧兒女，他和妹妹形影不離，一起上學、回家，連晚餐也兩兄妹一起煮，因此把年紀比自己小的女生當作妹妹。

科技新貴說，從高中、大學到出國留學期間，有不少學妹主動接近，或有同學、師長介紹自家的妹妹或女兒希望能結為親家，但他認為「妹妹」不可以輕慢、玩弄，因此2年前決定要找大自己10歲以上的另一半。

而41歲的幼教女老師則是天性愛小孩，在大學參加辯論社、熱舞社、慈幼社的她，算是學校男生所謂的校花級美女，有不少學長追求，但她總認為這些男生太老成，擔任幼師，有不少家長介紹條件不錯的男生，奇怪的是，從沒有人介紹年輕的男生，千篇一律是「男大女小」。

幼教女老師發現，多數比她年輕的男生本身愛挑年輕的妹子，不會選姊姊，形成「空集合」，若不能找到符合心意的年輕男性，寧可一個人自由自在，不用看人臉色、不用侍候公婆，「幹嘛找個『絆』來整死自己？」但同時也擔心若不結婚，會被外界誤解為「剩女」，因此到婚友中心找聯誼，她仍堅持非「鮮肉不嫁」。

對此，雖有人提議將2人配成對（30歲男配41歲女），但擁有43年諮商的徐姓社工卻予以否決，因為分析2人的擇偶核心理念與價值觀差異過大，若勉強湊對，並非專業做法。

