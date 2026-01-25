霍諾德讓世界看見台灣 胡采蘋：當初說賈永婕不適格的人要重新想想了

霍諾德攀登台北101引發國際關注，也讓世界看見台灣。（資料照）

美國極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），今完成赤手攀登台北101，刷新人類極限的挑戰，也引發國際關注，讓世界看見台灣。對此，財經網紅胡采蘋指出，「真的是全世界都看到台灣了，當初說賈永婕不適格的人可能都要重新想想了吧」。

胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」發文表示，這一整天全世界媒體都報導了霍諾德成功攀登台北101的消息，真的讓全世界都看到台灣，也讓她感嘆，「賈永婕雖然有點太嗨，但當初說她不適格的人可能都要重新想想了吧，我覺得她就是有一種傻哩叭嘰要挑戰自己的活力」。

胡采蘋指出，她看了一下台北101的財報，好像2025每股盈餘會創新高，在信義區這種好幾家Dior、好幾家BV、好幾家MiuMiu都開在一起的一級戰區，101現在也沒有中客衝觀景台的收入了，尤其是疫情期間陷入低迷，這兩年能走出陰霾，EPS（每股盈餘）連兩年創新高，這成績還是很不容易的。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「董座賈永婕是讓台灣被世界看到的幕後功臣」、「霍諾德成功爬上去下來後，賈永婕哭著跟他的擁抱，可以看得出來是承受很大的壓力後放鬆下來的反應，先前拜拜時也很認真凝重，顯示結果出來前，她的精神壓力很大！」、「恭喜台北換成恭喜賈永婕！這po文就100分！」、「台灣人勇於挑戰的精神，跟這次活動是相匹配的，相得益彰」。

美國傳奇攀岩家霍諾德（左）與台北101董事長賈永婕。（翻攝自臉書）

