為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    霍諾德讓世界看見台灣 胡采蘋：當初說賈永婕不適格的人要重新想想了

    2026/01/25 21:50 即時新聞／綜合報導
    霍諾德攀登台北101引發國際關注，也讓世界看見台灣。（資料照）

    霍諾德攀登台北101引發國際關注，也讓世界看見台灣。（資料照）

    美國極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），今完成赤手攀登台北101，刷新人類極限的挑戰，也引發國際關注，讓世界看見台灣。對此，財經網紅胡采蘋指出，「真的是全世界都看到台灣了，當初說賈永婕不適格的人可能都要重新想想了吧」。

    胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」發文表示，這一整天全世界媒體都報導了霍諾德成功攀登台北101的消息，真的讓全世界都看到台灣，也讓她感嘆，「賈永婕雖然有點太嗨，但當初說她不適格的人可能都要重新想想了吧，我覺得她就是有一種傻哩叭嘰要挑戰自己的活力」。

    胡采蘋指出，她看了一下台北101的財報，好像2025每股盈餘會創新高，在信義區這種好幾家Dior、好幾家BV、好幾家MiuMiu都開在一起的一級戰區，101現在也沒有中客衝觀景台的收入了，尤其是疫情期間陷入低迷，這兩年能走出陰霾，EPS（每股盈餘）連兩年創新高，這成績還是很不容易的。

    貼文曝光後，網友紛紛表示，「董座賈永婕是讓台灣被世界看到的幕後功臣」、「霍諾德成功爬上去下來後，賈永婕哭著跟他的擁抱，可以看得出來是承受很大的壓力後放鬆下來的反應，先前拜拜時也很認真凝重，顯示結果出來前，她的精神壓力很大！」、「恭喜台北換成恭喜賈永婕！這po文就100分！」、「台灣人勇於挑戰的精神，跟這次活動是相匹配的，相得益彰」。

    美國傳奇攀岩家霍諾德（左）與台北101董事長賈永婕。（翻攝自臉書）

    美國傳奇攀岩家霍諾德（左）與台北101董事長賈永婕。（翻攝自臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播