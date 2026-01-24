領錢好過年！嘉市今明普發6000元、長輩1000元春節禮金

嘉義市今普發6000元與65歲以上長輩春節禮金1000元，特製金色、紅色紅包袋。（記者王善嬿攝）

嘉義市政府今、明在全市136處發放所，加碼普發現金6000元以及65歲以上長輩每人1000元春節禮金，許多民眾起了大早，依照通知單指定地點、建議領取時間到發放所外排隊等候領錢，有一家5口就領了3萬元，開心直呼「好過年囉！」

嘉義市政府22日到台灣銀行嘉義分行領取15億8000多萬元現金，放置於嘉義市警察局，今清晨5點半，由警方護鈔送至136處發放所發放。

市長黃敏惠上午10點由副市長陳永豐、多名一級局處長到北興國中視察發放情形，遇到前來領6000元民眾，逐一說明此次加碼普發6000元，是嘉市嚴守財政紀律、撙節支出、善用歲計盈餘發放，不會排擠原有年度預算，民眾樂得手比大拇指稱讚市長「有妳嘉義市真幸福」。

葉姓民眾一家共5口，上午到北興國中領3萬元現金，她說，從去年跨年晚會活動，到今天領6000元現金，感謝黃敏惠市長、讓市民「過好年」。

黃敏惠表示，面對去年丹娜絲颱風及美國關稅政策對產業與民生帶來的衝擊，市府團隊、議會支持下加碼普發6000元，同步發放65歲以上長輩每人1000元春節禮金，讓市民共享成果、安心過年。

黃敏惠表示，「市府發錢，市民花錢，嘉義市大賺錢」，市府串聯130間以上商家，即起到3月31日市民拿普發現金專屬紅包袋到店家消費，可以享受專屬優惠、好康；2月1日起持消費滿2000元發票，還可兌換200元商圈夜市券，每人最多可領600元，預估帶來30億元商機效益。

