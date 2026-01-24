太平媽祖北上駐駕9天！信義年貨大街設壇祈福 雲林良品一次逛

西螺福興宮受邀，1月31日起將在台北信義年貨大街駐駕九天。（記者李文德攝）

台北信義年貨大街1月31日起連9天舉辦，雲林西螺福興宮首度受邀，太平媽祖將在信義街興雅路的年貨大街設壇，讓民眾參拜、鑽轎腳外，此外更帶來八家獲得雲林良品認證的業者設攤。廟方表示，盼太平媽北上駐駕，將雲林在地的「好物」農特產品一同帶入首都圈，打造一場兼具宗教祈福、美食饗宴與年節採買的獨特盛會。

福興宮董事長楊文鐘指出，去年廟方受台北統一時代百貨邀請，首次攜手合作，以充滿信仰溫度的「太平媽祖來店禮」作為交流的起點，引起熱烈迴響，成功在繁華的信義商圈營造出祥和且溫馨的年節氛圍。因此今年百貨再次邀請，廟方因此擴大規模舉行。

楊文鐘指出，1月31日中午11點起，太平媽祖將從台北市政府出發，至年貨大街會場，總長大約兩公里，沿路賜福當地民眾，屆時媽祖將在年貨大街設壇，讓民眾可以參拜祈福、體驗「鑽轎腳」、年節平安點燈服務，此外會場有太平媽祖文創市集。

楊文鐘說，此次更集結八家獲得雲林良品認證的業者，設置雲林農特產專區，包含西螺鎮農會品質極佳的濁水米、醬油，土庫百年老店「萬源製麵舖」的彩色蔬果麵等，為年貨大街打造為兼具宗教祈福、美食饗宴、年節採買的獨特盛會。

縣長張麗善表示，年關將近，為搶攻年貨商機，西螺福興宮受邀至信義年貨大街駐駕並設攤，尤其北部有許多來自雲林的鄉親，盼透過此次北上能為民眾提供最棒的農產品。

福興宮與八家獲雲林良品認證的業者設攤，讓北部民眾可就近採買雲林優質農特產。（記者李文德攝）

