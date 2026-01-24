為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    太平媽祖北上駐駕9天！信義年貨大街設壇祈福 雲林良品一次逛

    2026/01/24 12:40 記者李文德／雲林報導
    西螺福興宮受邀，1月31日起將在台北信義年貨大街駐駕九天。（記者李文德攝）

    西螺福興宮受邀，1月31日起將在台北信義年貨大街駐駕九天。（記者李文德攝）

    台北信義年貨大街1月31日起連9天舉辦，雲林西螺福興宮首度受邀，太平媽祖將在信義街興雅路的年貨大街設壇，讓民眾參拜、鑽轎腳外，此外更帶來八家獲得雲林良品認證的業者設攤。廟方表示，盼太平媽北上駐駕，將雲林在地的「好物」農特產品一同帶入首都圈，打造一場兼具宗教祈福、美食饗宴與年節採買的獨特盛會。

    福興宮董事長楊文鐘指出，去年廟方受台北統一時代百貨邀請，首次攜手合作，以充滿信仰溫度的「太平媽祖來店禮」作為交流的起點，引起熱烈迴響，成功在繁華的信義商圈營造出祥和且溫馨的年節氛圍。因此今年百貨再次邀請，廟方因此擴大規模舉行。

    楊文鐘指出，1月31日中午11點起，太平媽祖將從台北市政府出發，至年貨大街會場，總長大約兩公里，沿路賜福當地民眾，屆時媽祖將在年貨大街設壇，讓民眾可以參拜祈福、體驗「鑽轎腳」、年節平安點燈服務，此外會場有太平媽祖文創市集。

    楊文鐘說，此次更集結八家獲得雲林良品認證的業者，設置雲林農特產專區，包含西螺鎮農會品質極佳的濁水米、醬油，土庫百年老店「萬源製麵舖」的彩色蔬果麵等，為年貨大街打造為兼具宗教祈福、美食饗宴、年節採買的獨特盛會。

    縣長張麗善表示，年關將近，為搶攻年貨商機，西螺福興宮受邀至信義年貨大街駐駕並設攤，尤其北部有許多來自雲林的鄉親，盼透過此次北上能為民眾提供最棒的農產品。

    福興宮與八家獲雲林良品認證的業者設攤，讓北部民眾可就近採買雲林優質農特產。（記者李文德攝）

    福興宮與八家獲雲林良品認證的業者設攤，讓北部民眾可就近採買雲林優質農特產。（記者李文德攝）

    西螺福興宮受邀，1月31日起將在台北信義年貨大街駐駕九天。（記者李文德攝）

    西螺福興宮受邀，1月31日起將在台北信義年貨大街駐駕九天。（記者李文德攝）

    福興宮與八家獲雲林良品認證的業者設攤，讓北部民眾可就近採買雲林優質農特產。（記者李文德攝）

    福興宮與八家獲雲林良品認證的業者設攤，讓北部民眾可就近採買雲林優質農特產。（記者李文德攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播