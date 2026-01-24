全球劃位系統當機多家航空受影響 寒假第一天桃機現排隊人潮

寒假首日出國人潮湧現，偏偏遇上全球報到系統短暫當機，桃機一早現排隊人龍。（記者劉信德攝）

寒假第一天，桃園國際機場今（24）日一早湧入大量出國旅客，不料清晨多家航空公司報到系統發生短暫異常，櫃檯前一度出現排隊人潮。所幸系統很快恢復，加上旅客多半提早到機場準備，整體通關秩序仍維持順暢，此一短暫異常情形並未影響班機起降。

桃機公司表示，今日清晨部分航空公司報到作業出現延遲，經查為航空公司「全球劃位系統」發生異常，並非單一機場或單一航空公司受影響。目前已知包括華航、長榮、國泰及星宇航空等，登機證出票作業皆一度受阻，據了解，松山、小港機場也發生類似情形，屬於全球性短暫當機情形，系統已於上午6時左右全面修復，恢復正常營運。

因應突發狀況，桃園機場方面指出，各航空公司已即時加派人力協助報到作業，機場公司也派遣保全人員於現場引導旅客動線，減少混亂。

現場旅客多表示，事前已預期寒假出國人潮較多，因此選擇提早出門，對於短暫等待普遍抱持理解態度。有旅客直言，「以今天這樣的人數來說，排隊時間不算長，還算順暢」，也有人笑說「還好有提早到，不然會更緊張」。

根據桃園機場公司運量預報，今日入出境總人數達12萬5201人，其中出境旅客高達6萬8242人。隨著寒假正式展開，國人旅遊需求明顯升溫，預期未來幾天仍將維持高峰運量，呼籲旅客提早抵達機場、留意航班與報到資訊，以確保行程順利。

