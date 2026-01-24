溫暖迎新年！移民署攜手慈善團體關懷弱勢新住民家庭

移民署與屏東市彼岸花關懷協會理事長吳治芳等團體關懷新住民家庭，溫暖迎新年（移民署提供）

農曆春節將至，為讓身處困境的新住民家庭也能感受年節溫馨，移民署南區事務大隊屏東縣服務站與「慈芯慈善會」與「愛心樹慈善會」，除了捐贈白米乾糧、洗衣精及衛生紙等民生物資外，屏東市彼岸花協會、屏東縣新住民文化經貿交流協會及屏東縣枋山鄉新住民關懷協會也共同為急需援助的對象點燃希望，協助度過難關。

屏東市彼岸花關懷協會理事長吳治芳表示，常有許多新住民姊妹在臺生活遭遇逆境挑戰，就有某位姊妹因修房意外跌落導致失禁、多年無法工作；另一姊妹則在去年遭逢工傷，全身26%燙傷且斷肢，卻還得獨力支撐照顧患病夫兒與九旬婆婆的重擔，此外，還有父母傷病後一肩扛起生活的新住民二代孩子，這群遭遇變故的家庭皆需社會關懷力量協助。

請繼續往下閱讀...

這次的善心舉動除了物資支援，曾榮獲師鐸獎與高雄市友善校園品德教育第一名的五福國中退休主任張素杏也特別捐贈 5000 元，指名提供獨居老人年終關懷金，讓年邁、飽受病魔摧殘的長輩們，在寒冬中能感受到來自社會各界善心人士的深切關懷。

屏東縣服務站主任武淑賢則提醒新住民朋友年節務必提高警覺，切勿將自己的金融帳戶、提款卡或密碼提供給他人使用，更不可為了賺取快錢而協助領款、擔任詐騙「車手」，若有困境，應尋求正確管道求助，以平安過好年。

移民署與慈善單位年節送暖，提供物資給弱勢新住民家庭。（移民署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法