強化高中生交通安全教育 教育部鼓勵發展校訂課程、微課程

教育部邀請專業講師，透過實務案例，提高高中教師的交通安全教育知能。（圖由教育部提供）

根據交通部統計，2024年兒少死亡78人，兒童死亡18人、少年死亡60人，比2023年多4人；少年死亡中，以機車無照駕駛40人最多。為強化高級中等學校（15至18歲）交通安全教育推動成效，教育部辦理「高中交通安全教育課程師資增能研習」，將交通安全教育議題於校訂課程、微課程或彈性學習時間實施，落實交通安全教育。

教育部國教署組長葉信村說明，國教署持續辦理師資增能研習，協助學校各領域任課教師及行政人員強化交通安全教育專業知能，並引導教師善用國教署發展之教學資源，落實交通安全教育。

請繼續往下閱讀...

葉信村表示，2025年辦理機車騎乘安全課程模組之教師增能研習實體研習7場、線上研習12場，包括基礎交通安全知識、正確騎乘技巧、日常檢查要點、防禦駕駛與常見危險辨識等主題，協助教師全面掌握教學重點；並舉辦「高級中等學校重點學校授課種子教師交通安全教育課程培訓工作坊暨成果發表會」2場，累計參與教師達1186人，透過實務案例分享與教學策略交流，發展具體可行的交通安全教學活動，將交通安全議題融入不同學科與學習情境中，提升學生交通安全意識與風險判斷能力。

葉信村說明，根據參與研習之教師回饋，多肯定課程規劃完善、講師介紹內容貼近教學現場，並結合實作與案例分享，有助於提升交通安全教學的專業知能，教材具實用性可直接應用於課堂，對學生行車安全觀念、防禦駕駛素養培養，以及促進教師專業成長，助益甚大。

葉信村強調，交通安全教育是學校安全教育的重要一環，亦與學生的生命安全息息相關，將持續透過教師增能研習、教學資源發展及整合等，協助學校深化推動交通安全教育。期盼透過教育扎根，讓師生成為具備交通安全素養的用路人，共同營造安全友善的生活環境。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法