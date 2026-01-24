為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    雲嘉南管理處攜手商家推鹽產品 布袋高跟鞋教堂「鹽花咖啡」高人氣

    2026/01/24 09:26 記者王善嬿／嘉義報導
    雲嘉南管理處推「咖啡鹽究院」品牌，處長徐振能化身愛因斯坦宣傳。（記者王善嬿攝）

    雲嘉南管理處推「咖啡鹽究院」品牌，處長徐振能化身愛因斯坦宣傳。（記者王善嬿攝）

    雲嘉南濱海國家風景區管理處為推廣鹽產業，串聯雲嘉南在地商家推出「咖啡鹽究院」品牌，發展鹽產業特色產品，其中嘉義縣布袋高跟鞋教堂園區內承意咖啡，以洲南鹽場的鹽花，搭配鮮奶、奶油、咖啡等調製而成「鹽花咖啡」擁有高人氣，是許多國內外遊客造訪布袋必點招牌飲品。

    雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能表示，雲嘉南有豐富農漁、鹽產業，正好去年是台灣咖啡年，串聯承意咖啡、七股鹽山、成功鹽、塩萃、晨寓咖啡等5間商家，結合海風、土地、鹽、咖啡推出特色風味產品。

    徐振能說，布袋高跟鞋教堂園區去年丹娜絲颱風災後修繕、整理翻新，咖啡廳與賣店委由承意咖啡營運，商家將咖啡調配洲南鹽場天然日曬鹽花，開發出「鹽花咖啡」，香濃奶蓋灑有鹽花入口即化，咖啡中帶有微鹹口感，此外，用霜鹽、咖啡、檸檬汁、氣泡水調製的「海鹽氣泡西西里」咖啡等特色飲品，吸引國內外遊客、自行車車隊專程到布袋嚐鮮。

    承意咖啡業者表示，搭配咖啡，與在地烘焙業者合作的桑葚瑪德蓮、鹽花咖啡奶油卷、可可鹽花布列塔尼等甜點都加入鹽的成分，增加風味與層次，另有精緻風味餐須提前1天預訂。

    雲嘉南管理處表示，布袋高跟鞋園區位於布袋海景公園，是高17公尺、寬11公尺的巨大藍色玻璃建築，由1269根鋼架與320餘片玻璃組成，曾獲金氏世界紀錄認證是「世界最大的高跟鞋形建築」；設計初衷為紀念早期雲嘉南沿海盛行的「烏腳病」，許多女孩因截肢無法穿上高跟鞋走紅毯的遺憾，象徵翻轉貧窮、轉向幸福，目前園區結合地景及親子遊憩觀光設施，歡迎遊客到園區遊憩、拍照打卡，感受浪漫氛圍。

    承意咖啡進駐布袋高跟鞋教堂園區，讓遊客到此一遊還能品嚐具特色餐飲。（記者王善嬿攝）

    承意咖啡進駐布袋高跟鞋教堂園區，讓遊客到此一遊還能品嚐具特色餐飲。（記者王善嬿攝）

    雲嘉南濱海鹽田景致。（記者王善嬿攝）

    雲嘉南濱海鹽田景致。（記者王善嬿攝）

    高跟鞋園區商家推出「鹽花咖啡」擁有高人氣。（記者王善嬿攝）

    高跟鞋園區商家推出「鹽花咖啡」擁有高人氣。（記者王善嬿攝）

    海鹽氣泡西西里咖啡具特色。（記者王善嬿攝）

    海鹽氣泡西西里咖啡具特色。（記者王善嬿攝）

