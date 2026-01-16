為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    雄中「幻神」地理考卷滿滿英文 網笑：這才是雙語教學啊

    2026/01/16 13:43 記者許麗娟／高雄報導
    雄中高二生在社群平台貼出地理的期末考卷，上面滿滿英文引發網友熱議。（圖擷取自Threads）

    高雄中學有學生在Threads上貼出1張滿是英文的考卷，直指「雄中地理考卷震撼首發」，並對出題的老師張國周喊話「不愧是雄中三幻神之首」，貼文一出，引來不少網友熱議，並笑稱「這才是雙語教學啊」！

    這張滿滿英文的考卷是雄中高二的地理科期末考卷，學生在社群平台上說，英文題目佔整張考卷5分之1，並寫道「雄中地理考卷震撼首發，開局即終局，謝謝你張國周，你讓我知道你的極限不只於此，出了一大堆跟這次無關的東西，夢到什麼出什麼，不愧是雄中三幻神之首」。

    據了解，出題的老師張國周為雄中資深地理老師，有網友曾在Ptt發文提及，「號稱台大地理系畢業，英文很好，只是上課都放Discovery勇闖天涯……」，而此考卷文一貼出，就有疑似學長留言「他的威名看來不減當年啊！」、「上課是一點地理不講，考試也一點不給人活」，其他網友則留言「地理考英文嗎？還是英文考地理？」、「你的意思是這是地理考卷不是英文考卷？」、「但凡學測給他出，我現在應該在落點分析」、「跨科素養唄」、「穩坐雄中幻神的男人」、「旁邊蓋個『地理』是怕錯拿成英文吧」、「這才是雙語教學啊」。

