高市心衛中心執秘涉性侵未被撤銷社工師 石崇良：督促社會局快進行

立法院司法及法制、社會福利及衛生環境委員會7日聯席審查衛福部組織法草案等案，衛福部長石崇良列席備詢。（記者叢昌瑾攝）

高雄市政府衛生局心理衛生中心前執行秘書何建忠濫用權限，獲取受監管的弱勢少女名單，誘騙性侵1名16歲少女得逞，引發社會譁然。國民黨立委今天在立法院司法及法制、衛環聯席會議表示，媒體披露後高雄市社會局才公開姓名並裁罰60萬，何男社工師執照至近未被撤銷，且社工「僅被告知單位同仁請長假」，不知何被免職；對此，石崇良回應，他會督促地方社會局趕快進行懲戒（撤銷社工證書）趕快進行，也會進一步了解社工未何僅被告知何請長假。

國民黨立委陳菁徽指出，何建忠性侵後要營造成性交易塞錢給少女，後來少女報案，檢調調查後，何又透過在社會局工作的太太透過公務系統來追蹤性侵案的進度。這件事情發生在去年8月，要不是因為這人被起訴，媒體1月披露，高雄市社會局才對外說明並進行相關裁罰，罰區區60萬，難到最高指導官衛福部，去年8月知道後沒叫地方政府調查並公開說明嗎？

請繼續往下閱讀...

石崇良說明，當時他還不是部長，而也因為偵查不公開，衛福部只是配合檢調去提供查詢紀錄的資訊，並不了解案情，但該案經事後了解，8月高雄市衛生局已經經相關的人事評議將何建忠解聘。陳再問，部長只知解聘不知來龍去脈？石回應，地方政府解聘不需要通知衛福部，陳問，「難到你要跟大家說，你跟我跟所有的立委，都是看新聞才知道的？」石坦言，1月初收到起訴內容才知道清楚的案情。

陳菁徽表示，高雄市內部有社工師傳簡訊告訴她，他們長期被封鎖這個資訊，「僅被告知單位同仁請長假」，部長可以去調查嗎？石崇良表示，我們可以去調查，但據他了解，何建忠去年8月11日已被解聘。陳菁徽說，但他的同事都不知道他被解聘，只知道他在「請長假」，石表示，他會再進一步了解。

陳菁徽表示，心衛中心執秘可否兼差當性侵案加害者團體的督導？據她所知是不行，但有人向她爆料，何建忠114年6月擔任督導，在兼差這件事，衛福部可以看到多少資料？石崇良表示，他會再向衛生局來了解（一個月內）。

國民黨立委王育敏則質疑，何建忠至今還有社工師的執照，什麼時候要廢止？這種人還能繼續擔任社工師？高雄市政府非常的失職。石崇良回應，一個是等到法律判決後依法撤銷他的證書，另一個是移付懲戒，那確實在10月時有移付懲戒，但因當事人當時被羈押，讓懲戒的程序中止，沒辦法繼續進行，現在又重新啟動。

但王育敏仍質疑，這既然是罪證確鑿，還被記兩大過免職，為什麼社會局的裁罰沒有跟上？事件被爆後才罰何建忠60萬，1月5日才公佈姓名。石崇良表示，他會督促地方社會局的懲戒趕快進行。而石崇良後來也有回覆國民黨立委王鴻薇，希望懲戒的時間可以更快一點，已同意可以設立SOP。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法