    半導體人才培育2-1》搶搭台積電順風車 高雄在地大學課程客製化

    2026/01/03 11:06 記者蔡清華／高雄專題報導
    高雄大學召開台積電半導體學程說明會。（高雄大學提供）

    高雄大學召開台積電半導體學程說明會。（高雄大學提供）

    隨著台積電設廠量產，高雄已成為南部半導體S廊帶核心，半導體相關產線，從電路板、製程到封裝測試的人才需求驟增，為因應這一波人才需求，高雄在地大學已積極轉型調整課程，讓學生掌握新世代關鍵技術。

    高雄大學校長陳啓仁表示，此波半導體產業變革，需要的不只是研發人才，更需要能跨域理解材料、製程、AI應用與系統整合的複合型人才。高雄大學的角色，就是把學生帶到產業第一線，讓他們畢業即可上手。

    高雄大學把學生帶到產業第一線

    高雄大學與全球PCB龍頭臻鼎科技集團合作開設「AI智慧電路板學程」，由副總經理楊維貞率隊與陳啓仁會談，確認課程將於下學期正式開課。學程規劃涵蓋半導體製程、先進封裝、AI思維與電路板設計，並由臻鼎工程師授課「印刷電路板概論」。校方也與華泰電子簽署合作，啟動「半導體封裝測試學程」，並推出保證面試與到職獎學金制度，強化學用接軌。

    高雄大學自今年起與台積電合作啟動「半導體學程」，課程由校內跨8大系所依據企業訓練藍圖，共同設計11門以上課程取得學程證書；修讀學生未來有機會受邀前往新人訓練中心，接受與新進工程師相同的實務訓練。校方同時建構「電路板—製程—封測」強化 AI、材料、光電與構裝能力。

    高科大聚焦半導體製程、設備技術

    高雄科技大學的「半導體製程設備技術人才培育基地」聚焦於半導體的中游產業，著重半導體製程與設備技術人才培育，與清大、陽明交大在高雄校區著重研發、IC設計培育重點並不衝突。研發工程師只是整個半導體產業當中的一部分，還有更大一塊是維持產線可以24hr運作的製程和設備人才。

    高科大培育基地的計畫主軸，從金屬化、薄膜沉積、蝕刻、擴散熱處理和黃光微影等半導體製程設備關鍵技術中，解析出相關實務技術培育學程，建構基礎技能、設備元件儀控系統、設備真空系統實務，以及製程設備實務培訓模組等4個訓練模組，幾乎將實務生產線上的精密機組設備搬進課堂，供學生實際操作學習。目前每學期可培育160位學生，未來可擴充成每學期開設8門實作課，總培訓人數可上升到640人。

    高雄科技大學將實務生產線上的精密機組設備搬進課堂。（高雄科技大學提供）

    高雄科技大學將實務生產線上的精密機組設備搬進課堂。（高雄科技大學提供）

